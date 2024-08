- Una piacevole fuga in famiglia con Bradley Cooper e suo figlio.

Gigi Hadid, 29 anni, e Bradley Cooper, 49, stanno trascorrendo una vacanza a Sardinia in compagnia della figlia di Cooper, Lea, di 7 anni. Il Daily Mail, un quotidiano britannico, è riuscito a scattare alcune foto del trio al loro arrivo sull'isola italiana. Si tratta della prima volta che Hadid viene vista con la figlia di Cooper. Lea De Seine è la figlia di Cooper nata dalla precedente relazione con Irina Shayk, durata dal 2015 al 2020.

Nelle foto, è presente anche Gloria Campano, la madre di Cooper. Il gruppo è arrivato a Sardinia in modo privato e poi è stato prelevato in SUV dall'aeroporto, per poi imbarcarsi su uno yacht di lusso. Le foto mostrano Cooper mentre tiene per mano sua madre e sua figlia, e mentre accarezza la vita di Hadid più volte.

Purtroppo, Khai, la figlia di Hadid nata dalla relazione con il cantante dei One Direction Zayn Malik, non era presente in questa vacanza in famiglia. La loro relazione è finita nel 2021 dopo 5 anni e hanno concordato la custodia congiunta della loro figlia di 3 anni.

Hadid e Cooper stanno insieme da circa un anno, avendo fatto la loro prima apparizione pubblica insieme a ottobre 2023. Fonti interne del Daily Mail sostengono che Cooper stia valutando la possibilità di chiedere la mano della sua partner. "Hanno parlato di famiglia e matrimonio sin dalle prime fasi della loro relazione. Hanno fatto un impegno l'uno verso l'altro e verso i loro progetti futuri da tempo. Ora resta solo da considerare il momento giusto", ha rivelato una fonte anonima.

Despite the source's claims of a potential engagement, Gigi Hadid has stated, "I'm not going to rush into anything right now." The group enjoyed their time on the yacht, with Lea laughing and playing with water balloons.

