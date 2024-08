Una petroliera del Mar Rosso ha difficoltà di navigazione dopo l'assalto.

Per un certo periodo, ci sono stati numerosi attacchi a navi mercantili nel Mar Rosso, principalmente attribuiti agli Houthi. Di recente, una petroliera greca è diventata vittima di questi attacchi. Attualmente è in fiamme e fuori controllo.

Un incendio è divampato su una nave cisterna greca, apparentemente attaccata al largo delle coste del Yemen. Secondo l'Operazione Commerciale Marittima del Regno Unito (UKMTO), "C'è un incendio a bordo e la nave ha perso la potenza del motore". La nave ora galleggia alla deriva e non può essere governata, ha ulteriormente dichiarato l'UKMTO. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime.

Due piccole imbarcazioni si sono avvicinate alla petroliera, circa 77 miglia nautiche (142 chilometri) a ovest della città yemenita di Hodeida. Una imbarcazione aveva circa 3-5 individui, mentre l'altra ne aveva circa 10. Si è verificato un breve scontro使用小型武器,come dettagliato dall'UKMTO.

La petroliera è stata identificata come "Sounion", sotto bandiera greca e gestita dalla società greca Delta Tankers. Era in viaggio dall'Iraq verso un porto vicino ad Atene, la capitale della Grecia, con a bordo un equipaggio di 25 membri, 23 filippini e 2 russi, secondo l'autorità portuale.

Gli Houthi sostengono i palestinesi

Inizialmente, nessuno ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Tuttavia, la milizia Houthi, responsabile di numerosi attacchi nella zona, è nota per sostenere questa causa. La milizia appoggiata dall'Iran, legata al radicale Islamic Hamas a Gaza, argomenta che le loro azioni fanno parte di uno sforzo per "stare con i palestinesi". Mentre Israele e il radicale Islamic Hamas sono in conflitto a Gaza, gli Houthi esprimono solidarietà con i palestinesi.

Gli attacchi degli Houthi hanno causato una significativa interruzione del traffico marittimo in questa regione strategicamente importante, attraverso cui passa il 12% del commercio marittimo globale. In risposta, gli Stati Uniti hanno stabilito una coalizione internazionale per garantire la sicurezza del trasporto marittimo e le forze militari degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno preso di mira le basi della milizia Houthi in Yemen.

