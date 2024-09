Una persona sotto indagine per l'omicidio del presidente Putin, identificata come Routt, avrebbe espresso il desiderio di eliminare Putin nel 2022.

11:18 Documentario Controverso "Russi in Guerra" Tornerà al Festival del Cinema di Toronto

Il documentario controverso "Russi in Guerra" verrà proiettato nuovamente al Festival del Cinema di Toronto. Originariamente, la proiezione era stata annullata a causa di "gravi pericoli" implicati. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso numerosi mesi a filmare i soldati russi sul fronte in Ucraina per questo film. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione del festival, affermando che stava servendo come piattaforma per la propaganda russa.

10:51 L'Ambasciatore Russo in Germania Esprime Scetticismo Sui Colloqui di Pace

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso dubbi su qualsiasi futuro colloquio finalizzato alla risoluzione del conflitto con l'Ucraina. Ha insistito sul fatto che deve esserci un piano di pace completo prima, e poi la Russia può esaminare il piano e decidere se si allinea con le loro visioni. Il cancelliere tedesco Scholz aveva precedentemente fatto pressioni per un progresso più rapido nei colloqui di pace, coinvolgendo anche la Russia. "Ci sarà un'altra conferenza sulla pace", ha dichiarato Scholz. Sostiene la posizione del presidente ucraino Zelensky secondo cui la Russia dovrebbe partecipare alle discussioni.

10:31 Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Aiuterà l'Ucraina a Prepararsi per l'Inverno

La compagnia energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la sua cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) per garantire la sicurezza energetica. Le autorità temono che i numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture essenziali potrebbero portare a un inverno particolarmente rigido per gli ucraini, con blackout diffusi di elettricità, riscaldamento e acqua. Il PNUD lavorerà per minimizzare le interruzioni dell'accesso all'energia della popolazione, utilizzando sistemi di backup come i generatori a gas.

09:55 Circa 280.000 Persone Senza Elettricità a Sumy Dopo l'Attacco dei Droni Russi

Nella regione ucraina di Sumy, che è stata presa di mira dai droni Shahed russi questa mattina, circa 280.000 persone sono ancora senza elettricità. La forza aerea ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono riusciti a passare hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Ucraina: Soldati Russi Decapitano un Prigioniero di Guerra con una Spada

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha riferito che i soldati russi hanno giustiziato un prigioniero di guerra ucraino disarmato, le cui mani erano legate con il nastro adesivo. L'inaudita brutalità e crudeltà dimostrata dai russi è inconcepibile, ha concluso l'esperto ucraino. Un'immagine del soldato ucciso è stata pubblicata sui social media oggi. La spada utilizzata per compiere l'atto reca l'iscrizione "Per Kursk". I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova pubblicano foto dei soldati ucraini che sono riusciti a sopravvivere alla prigionia russa.

09:02 Il Comandante Ceceno Fornisce una Perspectiva sull'Offensiva di Kursk

Quando Kyiv ha lanciato un attacco a sorpresa nella regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha mostrato ottimismo sul suo canale Telegram: "Rimaniamo tranquilli, godiamoci qualche popcorn e guardiamo come i nostri ragazzi annientano con successo il nemico", ha scritto nel primo giorno dell'operazione. Da allora, Alaudinow è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i suoi commenti ampliamente diffusi dai media russi. Una simile visibilità mediatica è possibile solo con il favore dei massimi livelli, secondo gli esperti consultati dall'agenzia di stampa AFP. Alaudinow sembra godere di un'insolita libertà di parola, come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che si dice sia in cattive condizioni di salute. Alcuni ipotizzano che Alaudinow possa essere un potenziale successore di Kadyrov.

08:42 La Germania Fornisce all'Ucraina 100 Milioni di Euro di Aiuti Invernali

La Germania destinerà altri 100 milioni di euro per aiutare l'Ucraina durante l'inverno, ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock durante la sua visita a Moldavia a Chisinau. "È ovvio che l'autunno si sta avvicinando e l'inverno seguirà presto", ha detto Baerbock prima di parlare alla riunione della piattaforma di partenariato con la Moldavia nella capitale della ex repubblica sovietica. La Russia sta apparentemente pianificando un'altra "guerra d'inverno", con l'intenzione di infliggere la massima sofferenza possibile alla popolazione ucraina.

08:01 La Russia Lancia Attacchi Aerei contro le Infrastrutture Energetiche dell'Ucraina a Sumy

L'Ucraina riferisce di un attacco con droni della Russia. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 34 dei 51 droni russi durante la notte, secondo i resoconti dell'aeronautica. L'attacco ha interessato cinque regioni. Secondo le autorità regionali, le infrastrutture energetiche nella regione di Sumy nell'Ucraina orientale sono state attaccate. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati a Sumy, danneggiando o distruggendo le infrastrutture critiche, comprese le fonti di approvvigionamento idrico e gli ospedali, che erano collegati alle fonti di alimentazione di backup. Le squadre di emergenza stanno attualmente riparando i danni.

07:10 Kyiv Daily: Base Militare Russa Attaccata

Nella prima mattinata, un attacco contro la base militare russa a Engels, situata nella regione di Saratov, è stato effettuato utilizzando droni d'attacco. Il quotidiano ucraino "Kyiv Daily" fornisce footage con il suono degli esplosioni udibile. Secondo il resoconto, sulla pista di atterraggio sono ospitati bombardieri strategici equipaggiati con missili, che la Russia utilizza per colpire le città ucraine.

06:35 Stoltenberg Incoraggia il Dialogo sull'Uso di Armi a Lungo RaggioIl segretario generale uscente della NATO, Jens Stoltenberg, approva il recente dibattito globale riguardo alla possibile autorizzazione dell'Ucraina a colpire il territorio russo con armi a lungo raggio dall'Occidente. Stoltenberg ha parlato alla BBC, affermando che ogni membro dell'alleanza ha il potere di prendere una tale decisione; tuttavia, è fondamentale coordinarsi strettamente su queste questioni. L'Ucraina ha ripetutamente richiesto il permesso di colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe. Riguardo alla paura dell'escalation del conflitto, Stoltenberg ha riconosciuto che non ci sono opzioni in guerra prive di rischi. "Ma credo ancora che il più grande rischio per noi sia la vittoria di Putin in Ucraina."

06:13 Meta Restringe la Diffusione della Propaganda Russa attraverso RTLa società madre di Facebook, Meta, limita ora la diffusione della propaganda di stato russa attraverso canali come il canale televisivo RT. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate non saranno più distribuiti a livello mondiale attraverso i servizi di Meta come Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Nell'UE, RT è stato proibito sin dall'inizio del 2022 a causa delle campagne di disinformazione legate all'invasione russa dell'Ucraina. Per maggiori dettagli, clicca qui:

05:33 Lukashenko Libera 37 Prigionieri in BielorussiaIl leader autoritario della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'Amministrazione Presidenziale di Minsk rivela che i prigionieri erano stati condannati per "estremismo", un'etichetta spesso assegnata ai critici del governo bielorusso. Il gruppo liberato include sei donne e diverse persone con condizioni mediche. Non vengono forniti dettagli specifici sull'identità dei 37 prigionieri graziati. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha spesso liberato prigionieri che erano stati incarcerati per le proteste contro il regime. A metà agosto, sono stati graziati 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 a inizio settembre. In entrambi i casi, il capo di stato afferma che i prigionieri hanno espresso pentimento e richiesto perdono.

03:11 Rapporto dell-ONU: Deterioramento dei Diritti Umani in RussiaSecondo un rapporto dell-ONU, la situazione dei diritti umani in Russia sta peggiorando gravemente. Mariana Katzarova, nominata nel 2023 dal Consiglio dei Diritti Umani dell-ONU, ha verificato che c'è un "sistema strutturale, sostenuto dallo stato, di violazioni dei diritti umani" progettato per reprimere la società civile e l'opposizione politica. Il rapporto conclude che i critici della guerra della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti sono ora oggetto di un attacco più aggressivo. Katzarova stima che almeno 1372 prigionieri politici siano stati condannati per accuse fabbricate e condannati a lunghe pene detentive. Questi attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono soggetti a torture in detenzione, celle di isolamento e cliniche psichiatriche obbligatorie. Il numero effettivo di vittime potrebbe essere maggiore, ha suggerito un membro dello staff.

23:24 La Svezia Guiderà la Presenza NATO Pianificata in FinlandiaLa NATO sta pianificando di deployare una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe guidare l'operazione. Ciò comporta l'istituzione di una forza multinazionale della NATO, chiamata Forward Land Forces (FLF), simile a quelle nei paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese, Antti Häkkänen, hanno annunciato questo a una conferenza stampa congiunta a Stoccolma. Jonson ha espresso gratitudine per l'invito della Finlandia a guidare la presenza, in quanto potrebbe rafforzare la sicurezza complessiva della NATO.

In luce delle tensioni geopolitiche in corso, ci sono state discussioni sul possibile ruolo delle forze militari internazionali nelle strategie di deterrenza. Ad esempio, alcune proposte suggeriscono che la NATO potrebbe rafforzare la sua presenza nei paesi confinanti per scoraggiare ulteriori aggressioni russe.

Date le operazioni militari in corso tra Russia e Ucraina, alcuni analisti sostengono che la comunità internazionale dovrebbe considerare il dispiegamento di una missione di peacekeeping per aiutare a promuovere un cessate il fuoco e un accordo politico duraturo.

Leggi anche: