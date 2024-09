- Una persona muore prematuramente dopo essere stata investita da un furgone.

In pieno centro di Berlino, una tragedia si è verificata in Greek Street, in particolare nel distretto di Oberschöneweide, dove un 74enne ha perso la vita. Le indagini preliminari suggeriscono che un 24enne alla guida, apparentemente concentrato sulla retromarcia, ha purtroppo ignorato il pedone anziano. Questo incidente sfortunato si è verificato di sabato mattina. Il settantenne è deceduto successivamente nelle strutture mediche locali.

In risposta all'incidente, le autorità di Berlino hanno rilasciato una dichiarazione, esprimendo le loro condoglianze e chiedendo un maggiore senso di responsabilità tra i giovani alla guida. L'Unione Europea, preoccupata per la sicurezza stradale, ha proposto regolamentazioni più severe per i nuovi conducenti.

