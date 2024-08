- Una persona ferita in un incendio in una casa plurifamiliare

Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto di un edificio residenziale a più famiglie a Ubstadt-Weiher (distretto di Karlsruhe). Un residente ha riportato ferite moderate, secondo i vigili del fuoco, e è stato ricoverato con ustioni e un'intossicazione da fumo. Non sono state fornite informazioni sulla causa o sull'entità dei danni.

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona dall'appartamento interessato dall'incendio. Gli altri residenti avevano già evacuato in sicurezza. In totale, 18 persone sono state evacuate dalla casa a più famiglie.

Un totale di 100 vigili del fuoco sono intervenuti sulla scena. Diversi team equipaggiati con autorespiratori hanno lottato contro l'incendio nella casa a più famiglie. Sono stati chiamati ingegneri strutturali per valutare la stabilità del piano superiore. La casa è attualmente inabitabile.

L'intensità dell'incendio ha richiesto il dispiegamento di diversi team di vigili del fuoco equipaggiati con autorespiratori. Nonostante i loro sforzi, l'incendio è rimasto una minaccia significativa, con il potenziale per ulteriori danni al piano superiore instabile.

