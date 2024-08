- Una persona con la mentalità dell'automobile considera l'imposta sulle pensioni un errore

Capo della Sinistra, Sahra Wagenknecht, considera l'imposizione sulle pensioni un grave errore politico. "Ignora i successi di una vita delle persone. Continua a prosciugare le risorse dei pensionati e peggiora l'ammontare già insufficiente della pensione," ha dichiarato all'Agenzia teutonica di stampa a Dresda, ribadendo la sua richiesta di esenzione fiscale per le pensioni. "Le pensioni inferiori a 2000 euro dovrebbero essere esenti da tasse. Per raggiungere questo obiettivo, il prossimo governo di Dresda dovrebbe avviare un'iniziativa del Bundesrat. È ingiustificabile che la pensione accumulata in decenni venga tassata."

Un'indagine del Bundestag ha rivelato che nel Sassonia nel 2023 circa il 71% dei benefici pensionistici distribuiti era tassabile. Nel 2015 questa percentuale era ancora del 58%. Nel 2022 sono stati distribuiti 24,7 miliardi di euro di pensioni in Sassonia, di cui 17,6 miliardi erano tassabili. Anche negli altri stati tedeschi orientali la percentuale tassabile è più alta di quella degli stati occidentali, tutti al di sotto del 68%.

La principale causa di questa disparità è la differenza di tassazione tra Est e Ovest. In primavera, il Ministero federale tedesco delle Finanze ha pubblicato le statistiche in merito. Un pensionato che ha smesso di lavorare nel 2010 e riceve la pensione standard attualmente stimata di 20.768 euro all'anno paga 241 euro di tasse sull'irpef nell'Est, rispetto ai 132 euro del West. Un pensionato che ha smesso di lavorare nel 2020 paga 542 euro di tasse all'anno su una pensione standard nell'Est, rispetto ai 524 euro del West. La pensione standard rappresenta il valore che un beneficiario riceverebbe con un reddito medio e 45 anni di contributi. Secondo le informazioni, a partire dal 2023, anno dell'uguaglianza delle pensioni tra Est e Ovest, non ci saranno più differenze fiscali.

Il contesto è complesso. Dal 2005 è stata gradualmente introdotta una cosiddetta tassazione differita delle pensioni: i contributi pensionistici sono considerati nell'irpef e la riducono, ma le tasse sull'irpef sono dovute sulla pensione distribuita in seguito. Gradualmente significa che per chi ha smesso di lavorare nel 2005, il 50% della pensione era considerato reddito tassabile, il restante 50% era esente da tasse. Per chi ha smesso di lavorare nel 2020, la proporzione era già dell'80% al 20%. Dal 2040, la pensione sarà generalmente soggetta al 100% di tassazione.





