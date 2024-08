Una persona con demenza deve affrontare le conseguenze legali della morte di un compagno di stanza

In Baviera, si sta svolgendo un processo presso il tribunale locale di Traunstein, dove un anziano paziente affetto da demenza di una casa di riposo è sospettato di aver causato la morte del suo compagno di stanza. L'accusa sta incriminando l'84enne, considerato incapace di intendere e di volere, per omicidio colposo. Si presume che abbia aggredito violentemente il compagno di stanza ottantaduenne, colpendo la sua testa e ostruendo il naso e la bocca, solo due giorni dopo il suo arrivo a Wasserburg am Inn, nell'Alta Baviera.

L'interrogatorio del anziano è stato interrotto dopo un breve periodo a causa delle difficoltà nel ottenere una risposta da lui. Dopo aver visto le foto della scena del crimine e il suo compagno di stanza defunto, l'84enne ha risposto semplicemente: "È quello che ho detto". Tuttavia, non ha riconosciuto l'identità del suo compagno di stanza, rispondendo: "È in una grande sala", quando gli è stato chiesto dal giudice. Alla fine, il giudice ha concluso: "Data la sua condizione mentale, sarebbe meglio non proseguire ulteriormente con l'interrogatorio".

Un psichiatra che aveva interagito con il sospettato prima del processo ha scoperto che egli riusciva ancora a ricordare vagamente e fare occasionali affermazioni sull'evento - tra le sue dichiarazioni, l'84enne aveva espresso: "L'uomo stava occupando troppo spazio e si comportava come se tutto fosse suo". La questione della sicurezza e della protezione nelle case di riposo, in particolare per i pazienti affetti da demenza, è un argomento ricorrente e si prevede che riceverà maggiore attenzione in futuro.

"C'è una tendenza a chiudere gli occhi"

Eugen Brysch, direttore della Fondazione tedesca per la tutela dei pazienti, ha dichiarato: "Le case di riposo non sono utopiche oasi di perfezione, orrori o territori senza legge. Le persone vivono lì con disabilità fisiche e spesso cognitive". Brysch ha affermato che circa l'80% dei residenti delle case di riposo in Germania soffre di demenza, ponendo un'enorme pressione sul personale. "Devono identificare e gestire i conflitti, oltre a gestire le proprie frustrazioni", ha detto.

Ha suggerito che dovrebbe essere promossa una "cultura di osservazione", caratterizzata da "apertura nel gestire i limiti", integrata da un'adeguata supervisione. Ha criticato: "C'è una tendenza a chiudere gli occhi. Politicamente, questo è un argomento sensibile, poiché l'assicurazione per la cura a lungo termine contribuisce a una carenza operativa". Ha proposto l'istituzione di un sistema statistico uniforme a livello nazionale sulla violenza nelle strutture di cura.

La difesa ha sostenuto che le azioni dell'84enne potrebbero non essere state motivate dalla malvagità, ma piuttosto da un malinteso a causa della sua demenza, chiedendo giustizia alla luce delle sue condizioni mentali. Il caso ha scatenato un dibattito sull'esigenza di migliorare le cure e le misure di sicurezza nelle case di riposo, garantendo un ambiente di vita giusto e dignitoso per tutti i residenti.

