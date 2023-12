Una persona anonima ha donato un paio di rare Air Jordan a un rifugio per senzatetto. Le scarpe si sono rivelate di un valore di migliaia

Tutto è iniziato ad aprile, quando un paio di scarpe d'oro sono state lasciate cadere anonimamente in uno scivolo per le donazioni presso il rifugio Burnside della Portland Rescue Mission, ha dichiarato alla CNN Erin Holcomb, direttore del ministero del personale dell'organizzazione.

A trovare le scarpe è stato James Free, un ex senzatetto che fa parte del programma di accoglienza a lungo termine dell'organizzazione. Le scarpe, dall'aspetto unico, sono state messe da parte perché sembravano in perfette condizioni, ha detto Holcomb.

Una rapida ricerca su Google ha rivelato che le scarpe assomigliavano a un paio di Air Jordan dorate indossate dal regista Spike Lee durante gli Academy Awards 2019, quando ha vinto il suo primo Oscar, secondo Holcomb.

"Così abbiamo pensato: "Wow, che repliche incredibili"", ha detto Holcomb. "Nella mia testa ho pensato: "Forse possiamo venderle su eBay a 100 dollari come repliche"".

Holcomb ha deciso di portarle in un negozio di scarpe da ginnastica locale, dove ha scoperto che le scarpe facevano parte di una manciata di paia realizzate in collaborazione con Lee per il regista e la sua cerchia ristretta. Non sono mai state rese pubbliche, ha confermato Sotheby's alla CNN.

"Sono rimasta assolutamente scioccata perché non avrei mai immaginato nemmeno in un milione di anni che quelle scarpe sarebbero finite nel nostro cestino delle donazioni. Ma ovviamente ero entusiasta e stupito", ha detto Holcomb.

Il proprietario del negozio si è offerto di comprare le scarpe da ginnastica in quel momento, ma Holcomb ha detto che ci avrebbe pensato su.

Ben presto si è resa conto che almeno un paio delle altre scarpe speciali era stato precedentemente messo all'asta da Sotheby's. Ha quindi contattato la casa d'aste mondiale, che le ha detto di ritenere le scarpe perfette per un'asta di sneaker alla fine dell'anno.

"Si sono offerti di rinunciare alla commissione per il venditore", ha detto Holcomb, permettendo che tutti i profitti andassero a beneficio dell'organizzazione.

Holcomb ha contattato lo stilista, Tinker Hatfield, che ha accettato di donare una tavola di progettazione inedita utilizzata nella sua collaborazione con Lee, oltre a una scatola di ricambio per le scarpe. Hatfield, residente a Portland, si è persino recato alla Missione per autografare i cimeli un giorno prima che Holcomb volasse a Manhattan per consegnare le scarpe di persona.

È stata fissata una data d'asta e Sotheby's ha stimato che le scarpe sarebbero state vendute a un prezzo compreso tra 15.000 e 20.000 dollari .

In una dichiarazione alla CNN, Sotheby's ha spiegato cosa rendeva il paio di scarpe così speciale nonostante non fosse stato indossato da Lee.

"Con la sua produzione limitata e il design unico, insieme alla firma di Tinker sulla scatola e alla prova di progettazione, queste sneakers sono un vero e proprio oggetto da collezione", ha dichiarato Eric LiBassi, specialista del dipartimento Streetwear and Modern Collectibles di Sotheby's a New York.

"Questo paio è uno dei pochissimi esemplari prodotti. Secondo quanto riferito, erano riservate a Spike e a pochi altri membri del suo team", ha aggiunto LiBassi. "Spike e Tinker hanno lavorato per produrre una colorway per commemorare la sua nomination agli Oscar per il film BlacKkKlansman". Una colorway è un termine utilizzato dai designer per indicare una combinazione di colori.

Il 18 dicembre, più di un mese dopo la consegna delle scarpe da parte di Holcomb, l'asta è stata aperta e la Rescue Mission ha organizzato una festa di inaugurazione.

Le scarpe sono state vendute per 50.800 dollari.

"C'erano tonnellate di applausi... applausi e abbracci. La gente era davvero entusiasta e si dava il cinque, un momento divertente per vedere questa storia incredibile giungere a una conclusione davvero bella", ha detto Holcomb.

"È straordinario il modo in cui è nato tutto questo, sono solo fortunato a farne parte", ha detto Free in un video pubblicato sulla pagina Facebook della Missione dopo la chiusura dell'asta. "Questo servirà a prendersi cura di tante persone in tanti modi diversi, quindi grazie mille per questa opportunità".

La provenienza e l'acquirente delle scarpe rimangono un mistero, per il quale il personale della Missione di soccorso di Portland ha dichiarato di essere veramente grato.

"Chiunque le abbia acquistate, credo che abbia davvero creato un bellissimo finale per una storia incredibile e siamo così grati, grati alla persona che le ha donate, chiunque fosse. Hanno voluto correre il rischio di affidarci queste scarpe", ha detto Holcomb.

Il ricavato dell'asta sarà devoluto al rifugio di Burnside dove sono state trovate le scarpe, ha detto Holcomb.

"Questo amplia la nostra capacità di fornire pasti, ricoveri notturni e i servizi critici che forniamo lì. Possiamo ricavare molti pasti da questa donazione, il che è enorme", ha detto Holcomb. "Questo è il periodo dell'anno in cui siamo più attivi e abbiamo una grande richiesta di servizi in questo momento".

L'organizzazione riceve più di 130.000 libbre di vestiti donati ogni anno, che vanno tutti alle persone bisognose - le scarpe Air Jordan dorate sono una rara eccezione - ha detto Holcomb.

"Non potremmo tenere aperte le nostre porte senza tante persone che donano in piccoli ma fondamentali modi per permetterci di continuare a servire le persone qui", ha detto Holcomb. "Queste scarpe contribuiscono a questo, ma la storia più grande, a mio avviso, è la generosità della nostra comunità".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com