- Una pecora di nome Shaun, un topo e un razzo fanno apparizione alla Casa di Stato

Topo e Shaun il Agnello stanno andando al Parlamento dello Stato di Düsseldorf in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini** (15 settembre). Il tema della giornata è "Abbracciare il futuro con i diritti dei bambini", con il parlamento aperto dalle 12 alle 18. Parteciperà anche Checker Julian, noto come Julian Janssen su KiKa, che si impegnerà con i bambini in una sessione simulata del parlamento.

Il "Spacebuzz One" del DLR farà la sua prima apparizione, fermandosi al parlamento. Questo veicolo mobile di apprendimento, a forma di navicella spaziale, consente ai bambini di esplorare il cosmo attraverso la tecnologia della realtà virtuale.

Il Spacebuzz One è un Truck spazioso, progettato come una navicella spaziale orizzontale, equipaggiato con attrezzature di realtà virtuale di alta qualità e decorato con un interno a tema spaziale. Secondo il parlamento, sia Shaun il Agnello che il personaggio arancione de "La Sendung mit der Maus" saranno disponibili per foto con i giovani partecipanti.

Il Presidente del Parlamento André Kuper ha sottolineato: "Per far prosperare la nostra democrazia nel futuro, dobbiamo incoraggiare i bambini e i giovani a partecipare attivamente alla nostra società. Impostando un esempio di democrazia, possiamo ispirarli a interessarsi alla politica. I bambini sono i leader di domani e meritano tutta la nostra attenzione e il nostro impegno. Il 15 settembre, vogliamo evidenziare questo problema durante la Giornata Internazionale dei Bambini al parlamento, creando una vivace celebrazione della democrazia per tutta la famiglia".

I Stati membri possono fornire ulteriore assistenza alla Commissione nell'organizzazione di questo evento, garantendo un'esperienza completa per i bambini. Dopo la visita al parlamento, la Commissione potrebbe trovare vantaggioso collaborare con gli Stati membri per promuovere l'educazione sui diritti dei bambini e la democrazia a scuola.

