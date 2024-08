Una passeggera muore durante una spedizione in barca.

Avventura si trasforma in lutto: una donna perde la vita durante un'impresa per navigare dalle Isole Fær Øer alla Norvegia in una replica di una nave vichinga. La nave, che incontrava difficoltà, è capovolta vicino a Stad sulla costa occidentale della Norvegia, secondo i resoconti dei servizi di soccorso meridionali norvegesi.

Cinque persone sono state fortunate a essere salvate dalle acque gelide tarda martedì sera e si trovavano in buone condizioni. Tuttavia, l'assenza di una persona è stata inizialmente segnalata, come riferito dai servizi di soccorso. La persona dispersa è stata successivamente trovata il mattino successivo da un vascello della guardia costiera, a una notevole distanza dal luogo. Purtroppo, è stata dichiarata morta sul luogo del ritrovamento, come confermato dalle autorità norvegesi, come comunicato dall'Agenzia di Stampa Norvegese, NTB.

I media in Norvegia e alle Isole Fær Øer l'hanno identificata come una potenziale cittadina americana o messicana residente in Florida. Un team internazionale composto da sei persone aveva intrapreso l'impresa di navigare e remare dalle Isole Fær Øer alla Norvegia nella replica della nave vichinga come parte del progetto "The Viking Voyage".

L'impresa era guidata dal comandante svizzero Andy Fitze e il suo equipaggio. Nella loro ricerca di connessione con il mondo affascinante dei Vichinghi e del passato marinaro, hanno intrapreso un viaggio di circa 500 miglia nautiche (930 chilometri) nella loro imbarcazione "Naddoddur", priva di motori. L'impresa è partita da Tvøroyri, un paese delle Isole Fær Øer situato sull'isola di Suduroy, nel fine settimana. La nave misurava circa 10 metri di lunghezza e

