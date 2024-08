Caden Tellier è stato trasportato in un ospedale in condizioni gravi a seguito di un trauma cranico durante la partita tra Morgan Academy e Southern Academy, come hanno rivelato gli ufficiali venerdì sera. Purtroppo, hanno annunciato il suo decesso il giorno successivo.

Come riportato dall'affiliata CNN WSFA, Tellier aveva solo 16 anni. Le informazioni dal post sui social media del direttore esecutivo dell'Alabama Independent School Association, Michael McLendon, suggerivano un trauma cranico. Non sono state fornite dettagli su come Tellier abbia subito questo trauma.

In una dichiarazione rilasciata sabato, i suoi genitori hanno detto: "Nostro figlio Caden Tellier ha ora incontrato Gesù personalmente". Tutti quelli che conoscevano Caden riconoscevano la sua compassione, generosità e amore. fedele al suo carattere, ha continuato a dare anche nella sua partenza, toccando molte vite e potenzialmente salvando altri.

Il preside della Morgan Academy, Bryan Oliver, ha descritto Tellier come una luce che illuminava i corridoi della loro scuola privata di Selma, in Alabama.

"Era uno studente, un amico, un atleta e, cosa più importante, un devoto seguace di Cristo. Non ci sono parole per esprimere i nostri sentimenti come comunità e famiglia scolastica", ha dichiarato Oliver nel suo post sui social media.

La famiglia Tellier ha organizzato un servizio a breve. Di conseguenza, gli ufficiali della scuola Morgan Academy hanno sospeso tutte le attività per la settimana, come confermato dall'associazione scolastica.

Despite being deeply involved in sports at Morgan Academy, details about the specific sport Caden Tellier played remained unknown. The tragic incident served as a stark reminder of the importance of prioritizing safety in all sports.

Leggi anche: