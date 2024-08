- Una nuova vita arriva nella loro famiglia attraverso il parto.

Nelly (49) e Ashanti (43), la coppia del 2000, sono diventati genitori di un maschietto. Hanno condiviso la lieta notizia su Instagram il 21 agosto 2024. Secondo fonti che hanno parlato con la rivista "People", Nelly e Ashanti hanno dato il benvenuto al piccolo Kareem Kenkaide Haynes il 18 luglio 2024. I felici genitori sono letteralmente innamorati del piccolo KK.

Su Instagram, Ashanti ha pubblicato una foto e un video di sé stessa, scrivendo nella didascalia: "Quattro settimane dopo il parto, non hai idea di cosa questo corpo sia capace". Ha continuato: "Sono così orgogliosa del mio corpo per avermi dato questo piccolo miracolo, il mio bebè, bebè, bebè, bebè, bebè".

La coppia ha confermato la gravidanza a aprile, con Ashanti che accoglieva il suo primo figlio e Nelly che aggiungeva un terzo figlio biologico alla sua famiglia. Oltre ai suoi figli biologici, Nelly è anche il padre adottivo dei due figli della sua sorella maggiore Jackie Donahue, morta a causa della leucemia nel 2005.

Una notizia interessante è emersa a giugno, rivelando che Nelly e Ashanti si erano sposati segretamente il 27 dicembre 2023. La coppia aveva annunciato pubblicamente la loro riconciliazione a settembre 2023, dopo una separazione decennale. Le star della musica si erano conosciute per la prima volta nel 2003 e si erano separate nel 2013.

Nelly e Ashanti hanno celebrato il primo mese del piccolo Kareem su Instagram, con Ashanti che esprime il suo orgoglio per il suo corpo postpartum. Il loro matrimonio segreto a dicembre 2023 ha reso la loro storia d'amore come coppia del 2000 ancora più speciale, ora come genitori e coniugi.

