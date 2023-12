Una nuova ferrovia di 620 miglia collega Cina e Laos

Il tracciato, la prima rete ferroviaria internazionale della Cina, è l'ultimo progetto della sua ampia iniziativa Belt and Road. Precedentemente chiamata "One Belt, One Road", l'ambiziosa strategia tenta di collegare diversi Paesi asiatici e africani attraverso la potenza economica della Cina.

Collegando Vientiane, la capitale del Laos, con Kunming, capitale e città più grande della provincia cinese dello Yunnan, la rete collegherà alla fine un totale di 45 stazioni tra i due Paesi, di cui circa 20 forniranno servizi passeggeri.

Secondo una dichiarazione del China Railway Group, il treno Cina-Laos aiuterà a convertire la nazione più piccola da "un Paese senza sbocco sul mare a un Paese collegato alla terra". Entro la fine del 2021, sia le merci che i passeggeri potranno viaggiare in treno tra i due Paesi.

Attualmente, la ferrovia ha una lunghezza totale di oltre 1.000 chilometri (621 miglia). Il viaggio da Kunming alla città cinese di confine di Jinghong dura circa tre ore.

La Cina ha investito molto nella costruzione di ferrovie nell'ultimo decennio, aggiungendo 37.900 chilometri (circa 23.500 miglia) di linee ad alta velocità dal 2008. Ha anche investito in progetti ferroviari in altri Paesi, come una controversa rete da 3,6 miliardi di dollari in Kenya.

Secondo i media statali, il treno Cina-Laos dovrebbe "essere pienamente operativo" nel dicembre 2021.

Sebbene il sud-est asiatico sia una destinazione popolare per molti viaggiatori cinesi, il Laos non è mai stato in cima alla lista. Tuttavia, la nuova facilità di accesso potrebbe cambiare le cose.

Secondo l'OAG, un gruppo internazionale di raccolta dati e statistiche sui voli, i mercati in più rapida crescita per i turisti cinesi prima della pandemia erano Vietnam, Thailandia e Giappone.

I viaggiatori sia del Laos che della Cina hanno bisogno di un visto per visitare l'altro Paese.

Oltre 155 milioni di turisti cinesi hanno viaggiato a livello internazionale nel 2019, secondo la China Tourism Academy, un'istituzione del Ministero della Cultura e del Turismo cinese.

Da gennaio a settembre del 2019, circa 760.000 turisti cinesi hanno visitato il Laos, con un aumento del 26% rispetto all'anno precedente, ha riferito il Consolato generale della RPC a Luang Prabang, in Laos.

