Una nuova esplosione vulcanica si è verificata nella penisola di Reykjanes, in Islanda.

Sulla penisola di Reykjanes in Islanda, è avvenuta una nuova eruzione vulcanica, la sesta dal mese di dicembre. "È iniziata un'eruzione a Sundhnuksgigaröd", ha dichiarato l'Ufficio Meteorologico Islandese (IMO) durante la notte di venerdì.

Similmente agli eventi passati, un'eruzione è iniziata a Sundhnuksgigaröd giovedì sera alle 21.26 ora locale (23.26 CET), a seguito di una serie di terremoti, tra cui uno di magnitudo 4.0. La città costiera di Grindavik ha dovuto essere evacuata, una pratica che ha già subito in passato.

Le immagini a visione notturna hanno mostrato lava arancione che scorreva attraverso una lunga fessura nella terra e fumo che saliva nell'atmosfera. Inizialmente, l'IMO aveva previsto che la crepa fosse lunga 1,4 chilometri. Tuttavia, in soli 40 minuti, la crepa si è estesa fino a raggiungere i 3,9 chilometri di larghezza.

Venerdì mattina, l'IMO ha segnalato la formazione di una seconda fessura a nord della prima. Tuttavia, la maggior parte dell'attività vulcanica è rimasta concentrata sulla prima crepa.

L'evacuazione di Grindavik è stata eseguita senza intoppi, come dichiarato dal capo della regione di polizia di Sudurnes, Ulfar Ludviksson, in un'intervista con i media islandesi. Ha dichiarato che circa 22 o 23 case rimanevano abitate a Grindavik. La maggior parte dei residenti della città, che superano i 4.000, aveva lasciato le loro case in novembre e solo pochi erano tornati a viverci in modo permanente da allora.

La penisola di Reykjanes, dove si è verificata l'ultima eruzione vulcanica, è nota per aver sperimentato eruzioni dal mese di dicembre. Nonostante l'evacuazione in corso di Grindavik, alcuni residenti permanenti vivono ancora vicino alla prima fessura sulla penisola.

