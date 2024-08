- Una nave vichinga si rovescia durante il suo viaggio verso la Norvegia, causando la morte di una donna.

Sfortunato Incidente in Mare: Un Giovane Esploratore Perisce Durante il Tentativo di Viaggio con la Nave Viking dalle Isole Fær Øer alla Norvegia.

Alcune persone sono state fortunate e sono state salvate dall'acqua intorno alle dieci di sera di martedì, e sono state trovate in buone condizioni di salute. Tuttavia, i primi resoconti hanno indicato che una persona era dispersa, come dichiarato dai servizi di soccorso. La donna è stata trovata morta il mattino successivo da un vascello della guardia costiera a circa 500 metri dal luogo dell'incidente, e il suo decesso è stato confermato sul posto, secondo l'agenzia di stampa norvegese NTB, che fa riferimento alla polizia.

L'impresa Viking

Era stata descritta nei media norvegesi e færøesi come una cittadina americana o messicana residente in Florida, di 29 anni.

I sei audaci individui avevano intrapreso un viaggio per navigare e remare dalle Isole Fær Øer alla Norvegia utilizzando la nave vikinga restaurata come parte dell'evento "The Viking Expedition". Con un viaggio di circa 500 miglia nautiche (circa 930 chilometri) nel vascello non motorizzato e aperto "Naddoddur", il capitano e capo spedizione svizzero Andy Fitze e il suo equipaggio avevano l'obiettivo di ridare vita al mondo affascinante dei Vichinghi e della storia marittima, come riportato dal media delle Isole Fær Øer Local.fo. Avevano preso il largo da Tvøroyri sull'isola færøese di Suduroy durante il weekend in

