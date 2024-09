Una nave di rifornimento della Marina subisce danni durante il suo dispiegamento in Medio Oriente, come riferito da un'autorità.

Il USNS Big Horn ha incontrato problemi dopo aver fornito carburante e rifornimenti a navi della Marina, come l'USS Abraham Lincoln, portaerei e numerosi cacciatorpediniere a guida missilistica, nella loro regione operativa. Un rappresentante della Marina si è rifiutato di rivelare la posizione esatta o la natura dell'incidente e il suo impatto sul vascello di rifornimento.

Il gruppo della portaerei USS Abraham Lincoln ha attivamente pattugliato le acque vicino al Golfo dell'Oman, con l'obiettivo di inviare un messaggio chiaro all'Iran.

"È prematuro trarre conclusioni riguardo ai dettagli o alla causa dell'incidente", ha dichiarato il rappresentante. Fortunatamente, tutti i membri dell'equipaggio a bordo della nave hanno riferito di essere in buona salute, e la V Flotta degli Stati Uniti, che governa le operazioni navali nel Medio Oriente, sta esaminando la situazione. Il rappresentante ha aggiunto.

Le navi di rifornimento come il USNS Big Horn forniscono carburante alle navi della Marina durante i dispiegamenti. L'USS Abraham Lincoln è una portaerei nucleare che non ha bisogno di rifornimento di carburante. Tuttavia, altre navi del gruppo d'attacco e gli aerei a bordo della Lincoln richiedono carburanti fossili per i dispiegamenti all'estero prolungati.

L'incidente potrebbe avere implicazioni più ampie nelle tensioni politiche della regione. Nonostante le sfide, la Marina degli Stati Uniti continua a mantenere una forte presenza nel Golfo dell'Oman.

