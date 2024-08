- Una nave da crociera di origine vichinga si rovescia, causando la morte di una donna.

Sfortunata Impresa Navale Si Conclude in Perdita: Una giovane donna perde la vita durante un tentativo di traversata dalle Isole Fær Øer alla Norvegia in una nave vichinga rinata. La barca non protetta si è capovolta vicino a Stad sulla costa occidentale norvegese, come indicato dai servizi di emergenza norvegesi del sud.

Cinque individui sono stati salvati dall'acqua nelle ore tarde di martedì e la loro salute è stata segnalata come eccellente. Tuttavia, le autorità hanno inizialmente segnalato che una persona era dispersa. La donna è stata trovata il mattino successivo da una nave della guardia costiera situata a poche centinaia di metri di distanza e dichiarata morta sul posto, come riportato dall'agenzia di stampa norvegese NTB, citando fonti della polizia.

I media norvegesi e delle Isole Fær Øer l'hanno descritta come una cittadina degli Stati Uniti o del Messico che risiedeva nello stato della Florida, di 29 anni.

I sei avventurieri avevano preso il mare e remato dalle Isole Fær Øer alla Norvegia nella rinata nave vichinga "Naddoddur" come parte dell'iniziativa "Odissea Vichinga". Guidati dal comandante svizzero Andy Fitze, il loro obiettivo era quello di rivivere il mondo affascinante dei Vichinghi e della leggenda marinara attraverso il viaggio di quasi 930 chilometri attraverso acque aperte e senza motore, secondo il portale faroese Local.fo. Sono partiti da Tvøroyri sull'isola faroese di Suduroy nel weekend.

