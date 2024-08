- Una moneta omaggio di vent'anni emessa in Gran Bretagna onora il ventesimo anniversario di "Il bambino del Gruffalo".

Per celebrare il 20º anniversario del popolare libro per bambini "Il Gruffalo", la Zecca Reale Britannica commemora il caro mostriciattolo con una moneta speciale. Pubblicato il 3 settembre 2004 dall'autrice britannica Julia Donaldson, il libro è stato illustrato dal tedesco Axel Scheffler, che vive a Londra. La storia ha conquistato il cuore dei lettori per vent'anni.

La moneta da 50 penny (circa €0,59) non entrerà in circolazione. Il disegno mostra l'interazione tra il Gruffalo e il furbo topolino. La direttrice della Zecca Reale, Rebecca Morgan, ha commentato: "La storia commovente del Gruffalo ha affascinato il pubblico per 20 anni e quest'anno il misterioso mostriciattolo ottiene un posto permanente su una moneta da 50 penny".

Non è la prima volta che la storia viene commemorata su una moneta. Nel 2019 sono state rilasciate due monete da 50 penny, una con il Gruffalo e un'altra con il Gruffalo e il suo acerrimo nemico, il topolino. Secondo l'illustratore Scheffler, "Sono onorato di avere un'altra moneta dedicata al Gruffalo, e ora anche alla sua prole".

"Il Gruffalo's Child" è il seguito del successo "Il Gruffalo" (1999). Nel sequel, la figlia del mostro parte alla ricerca del "grande, cattivo topolino", l'unica creatura che suo padre teme.

Il mondo intero è stato conquistato dalla storia commovente del Gruffalo per vent'anni, come dimostra la sua popolarità tra i lettori. La moneta commemorativa rilasciata dalla Zecca Reale Britannica mostra l'interazione tra il Gruffalo e il furbo topolino, omaggiando questo amatissimo libro per bambini.

