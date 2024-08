- Una moltitudine di ragazzi e giovani inizia il loro nuovo viaggio accademico.

Dopo una pausa di sei settimane, decine di migliaia di giovani a Hamburg hanno iniziato il nuovo anno scolastico. Si prevede che nel 2024/25 ci saranno 272.970 studenti, con un aumento del 2,5% rispetto all'anno precedente e il numero più alto mai registrato, secondo il consiglio scolastico di Hamburg. Quest'anno, più di un quarto di milione di studenti, ovvero 252.270, frequenteranno le scuole pubbliche.

L'aumento del numero di studenti nelle 476 scuole ha anche portato ad un aumento della richiesta di insegnanti. Il numero totale di posti di insegnamento è aumentato di 303, raggiungendo 15.911. Secondo le statistiche, ci sono 5.341 posti per le scuole elementari (con un aumento di 76), 838 per le scuole speciali (con un aumento di 37), 5.696 per le scuole comprehensive (con un aumento di 119) e 4.036 per le scuole superiori (con un aumento di 71). Il numero di posizioni pedagogico-terapeutiche è anche aumentato di 90, raggiungendo 2.386.

Come ogni anno, i bambini delle scuole materne e della prima elementare cominceranno il loro viaggio scolastico alcuni giorni dopo. Allo stesso modo, i bambini della quinta elementare, che passano dalle scuole elementari alle scuole secondarie, avranno una pausa più lunga. Il consiglio scolastico di Hamburg ha deciso di isolare questi livelli di classe per dedicare loro un'attenzione esclusiva e sottolineare l'importanza del giorno per i giovani. Secondo il consiglio, circa 16.500 bambini della quinta elementare cominceranno la scuola lunedì e la maggior parte dei circa 19.800 bambini della prima elementare comincerà martedì.

Quest'anno, le scuole cattoliche di Hamburg hanno registrato un lieve calo delle iscrizioni. La riduzione di 79 studenti a 6.164 è principalmente dovuta alla continua riduzione del Niels-Stensen-Gymnasium e della scuola comprehensive della Catholic School Harburg. Secondo il capo del dipartimento di Scuola e Istruzione Superiore, Christopher Haep, la lunga scuola cattolica Harburg continuerà a funzionare come scuola elementare sul campus del Niels-Stensen-Gymnasium, offrendo nuove possibilità spaziali e pedagogiche.

Nel frattempo, il partito di sinistra nel parlamento di Hamburg ha richiesto l'aumento dei benefici del pacchetto di istruzione e partecipazione con un pacchetto di avvio scolastico di Hamburg del valore di 200 euro. Sabine Boeddinghaus, capo della frazione, ha sottolineato che molti bambini che ricevono benefici di base spesso si sentono imbarazzati e socialmente esclusi il primo giorno di scuola a causa dei loro pochi

Leggi anche: