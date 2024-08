Una Mercedes del 1954 del valore di 70 milioni di dollari sarà tra le leggendarie auto da corsa presto in vendita

Tra i veicoli più desiderabili del mondo in vendita all'asta, spicca la Streamliner, guidata dai leggendari piloti Juan Manuel Fangio e Stirling Moss, secondo un comunicato di RM Sotheby’s.

Fangio guidò la vettura per primo in una gara a Buenos Aires, in Argentina, prima che Moss prendesse il volante un anno dopo, durante il Gran Premio d'Italia del 1955 a Monza, dove registrò il giro più veloce della corsa.

Un altro veicolo di rilievo in vendita per raccogliere fondi per il museo è una Ferrari 250LM del 1964, che ha partecipato tre volte alle 24 Ore di Le Mans, vincendo nel 1965, oltre a una Chevrolet Corvette SS Project XP64 del 1957, con carrozzeria in magnesio, e una Ford GT40 MkII del 1966.

"Questi veicoli saranno alcuni dei più significativi mai messi all'asta", ha dichiarato Gord Duff, responsabile globale delle aste di RM Sotheby’s, nel comunicato.

"Non c'è quasi nulla a cui paragonarli, e sapere che vengono venduti per una causa così meritevole è una grande sensazione."

Il museo ha deciso di vendere un totale di 11 auto perché "non sono direttamente collegate all'Indianapolis 500 o all'Indianapolis Motor Speedway".

L'obiettivo è aumentare il fondo del museo, consentirgli di restaurare e prendersi cura della sua collezione rimanente e acquistare altri oggetti per raccontare la storia dell'Indianapolis 500 e dell'Indianapolis Motor Speedway.

Il presidente del museo, Joe Hale, ha dichiarato nel comunicato che le vendite aiuteranno a "finanziare la completa rielaborazione del IMS Museum, dalle nuove installazioni strutturali e tecnologicamente avanzate a mostre interattive ed esperienze".

Altre auto in vendita includono vetture da corsa early, come una Itala del 1907; una Laurin & Klement Racer del 1911, che presenta tecnologie di aerodinamica attiva; e una Mercedes Brookland "Semmering Hill Climb" del 1909, considerata "il più grande cambiamento tecnologico e un enorme balzo in avanti nelle prestazioni per le auto, che ha stabilito la Mercedes come uno dei più grandi costruttori di automobili dell'epoca", secondo la casa d'aste.

Un'altra delle auto è Sonic I, con cui Craig Breedlove ha stabilito cinque volte il record di velocità terrestre, con una velocità massima di 600,601 mph. La moglie di Breedlove, Lee, ha stabilito anche il record di velocità terrestre femminile su Sonic I, raggiungendo 308,65 mph.

Le auto saranno vendute in diversi eventi alla fine di quest'anno e nel 2025, secondo il comunicato.

Le auto storiche hanno raggiunto prezzi astronomici negli ultimi anni.

Nel 2022, una rarissima Mercedes-Benz SLR coupé del 1955, che era stata conservata nella collezione del costruttore tedesco, è stata venduta a un acquirente privato per €135 milioni (circa $142 milioni al cambio dell'epoca).

Questo prezzo la rende la vettura più costosa mai venduta, secondo Hagerty, un'azienda che segue i valori delle auto da collezione.

Il precedente record era detenuto dal noto collezionista di auto David MacNeil, fondatore e CEO della WeatherTech, che ha acquistato una Ferrari 250 GTO con numero di telaio 4153 GT per $70 milioni nel 2018, la Ferrari più costosa mai venduta all'asta.

All'epoca, James Knight, chairman del gruppo automotive di Bonhams, ha paragonato le 250 GTO a alcune delle opere d'arte più esclusive del mondo.

"La Ferrari 250 GTO è l'equivalente del mercato delle auto di Van Gogh's 'Sunflowers' e un talismano per qualsiasi collezione di alto livello", ha detto. "E la GTO che è stata recentemente venduta è una delle migliori cinque esistenti."

