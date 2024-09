- Una medaglia di atletica ha subito un calvario quando il suo compagno l'ha bagnata di carburante e l'ha incendiata.

Un'atleta ugandese si trova attualmente in terapia intensiva in una struttura medica keniana dopo un incidente raccapricciante in cui il suo ragazzo l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. La 33enne Rebecca Cheptegei, maratoneta che ha ottenuto il 44° posto alle Olimpiadi di Parigi, ha subito questo attacco orribile nella sua casa di Endebess, nella parte occidentale del Kenya.

Si presume che il partner keniano di Cheptegei, Dickson Ndiema Marangach, abbia organizzato l'aggressione intrufolandosi nella casa mentre lei era in chiesa con i suoi figli. Al suo ritorno, ha versato benzina su di lei e l'ha data alle fiamme. Marangach ha anche riportato ferite a causa del fuoco. I vicini sono intervenuti, riuscendo a salvare entrambi e a portarli in un ospedale locale. Cheptegei è stata poi trasferita in un'altra struttura e ricoverata in terapia intensiva il lunedì successivo. Le sue condizioni rimangono critiche, con il 75% della sua superficie corporea bruciata.

Non sono state rese note le condizioni dei figli di Cheptegei. La coppia aveva una storia di frequenti litigi.

La violenza domestica contro le donne continua ad essere un problema grave in Kenya. I dati ufficiali indicano che circa un terzo delle donne di età superiore ai 15 anni ha subito violenza fisica. Le donne sposate sono a maggiore rischio, con il 41% delle donne sposate e il 20% delle donne non sposate che hanno subito questo tipo di violenza, secondo l'ufficio di statistica del Kenya.

Date le preoccupanti statistiche, è fondamentale affrontare il problema della violenza domestica, in particolare contro le donne. In modo sorprendente, anche altre relazioni in Kenya, non solo i matrimoni, vedono una percentuale significativa di donne che subiscono violenza fisica.

