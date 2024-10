Una manovra straordinaria sta per far entrare i tedeschi negli annali della storia della NFL.

Nel finale, Amon-Ra St. Brown, di origini tedesche, è diventato il primo atleta tedesco a lanciare un touchdown nella NFL. Contribuendo alla vittoria dei Detroit Lions per 42-29 sui Seattle Seahawks, il 24enne ha non solo lanciato un touchdown, ma ne ha anche segnato uno, contribuendo in modo significativo all'intrattenimento della partita. Jared Goff, il quarterback, ha completato tutti i suoi 18 passaggi e ha contribuito con due touchdown.

Il momento clou della serata al Ford Field di Detroit è avvenuto nel terzo quarto. Goff ha passato il pallone a St. Brown, che lo ha poi lanciato attraverso il campo a un compagno di squadra. Secondo ESPN, si trattava del primo tentativo di lancio di St. Brown nella NFL o al college.

"I posso lanciare un po'", ha detto St. Brown. "Ne abbiamo parlato diverse volte lo scorso anno, ma spesso abbiamo rinunciato al piano. Questa volta ho avuto il via libera e sapevo che avrei lanciato." Goff era altrettanto entusiasta della giocata. "Ero così felice quando è arrivata la chiamata. Abbiamo provato questa giocata per molto tempo. Credo che sia il mio primo touchdown nella mia carriera", ha detto Goff.

"L'abbiamo provato in allenamento venerdì e il lancio è stato perfetto, e l'ho eseguito di nuovo", ha detto St. Brown, scherzando poi, "Sono il terzo quarterback. Se dovesse succedere qualcosa a Jared e Hendon Hooker, sono pronto a entrare".

Solo Due Squadre Rimangono Imbattute

St. Brown, con una madre tedesca e un padre americano, ha portato il suo totale di touchdown a 24 con una spettacolare ricezione con 5 minuti e 23 secondi rimanenti, diventando il detentore del record tedesco nella NFL. Ora alla sua quarta stagione, St. Brown si è affermato come uno dei migliori giocatori della lega. Lo scorso anno, una troupe cinematografica lo ha seguito per un documentario Netflix.

I Lions hanno battuto i finora imbattuti Seahawks, conquistando la loro terza vittoria in quattro partite. Solo i Minnesota Vikings e i Kansas City Chiefs hanno un record migliore, entrambe le squadre sono ancora imbattute dopo quattro partite. Seattle e Detroit sono tra le sette squadre con tre vittorie in quattro partite. "Siamo 3-1 a metà stagione. Ci sentiamo piuttosto soddisfatti. È bello che la nostra offense sia riuscita a segnare più di 40 punti", ha detto St. Brown. I Lions hanno una settimana di riposo in arrivo.

Nella partita del lunedì precedente, i Tennessee Titans hanno battuto i Miami Dolphins 31-12, segnando la prima vittoria della stagione per i Titans e la terza sconfitta per i Dolphins.

Il lancio impressionante di St. Brown durante la partita contro i Seahawks non si è limitato a un semplice tentativo di passaggio. Ha anche dimostrato le sue abilità nel football americano segnando un touchdown, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

Nel mezzo della loro stagione impressionante, i Detroit Lions, guidati dalle prestazioni di St. Brown, seguono da vicino i Minnesota Vikings e i Kansas City Chiefs, le squadre imbattute nella NFL. Con un record di 3-1, i Lions sono

