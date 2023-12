Una lucertola senza zampe e centinaia di altre nuove specie sono state scoperte nel 2023

Le scoperte sono state fatte nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario della legge statunitense sulle specie minacciate di estinzione, che offre protezione a piante e animali minacciati e ha contribuito a salvare centinaia di specie, secondo Scott Sampson, direttore esecutivo della California Academy of Sciences.

"Tuttavia, un altro milione di specie rimane in pericolo a causa di attività guidate dall'uomo come la distruzione dell'habitat, il cambiamento climatico e l'inquinamento", ha dichiarato Sampson in un comunicato. "Dobbiamo documentare la diversità vivente della Terra in modo da poter lavorare per proteggerla e la California Academy of Sciences è onorata di prendere parte a questo sforzo globale critico".

Il variegato elenco di 968 nuove specie comprende dinosauri precedentemente sconosciuti e creature estinte, coleotteri, falene, lumache di mare, gechi, pesci, rane, ragni, piante, funghi, vermi e una lucerna senza gambe.

Controllo dei parassiti - vespe

Gli scienziati ricorderanno probabilmente il 2023 come l'anno della vespa. Delle 815 nuove specie descritte quest'anno dai ricercatori del Museo di Storia Naturale, 619 erano diversi tipi di vespe impollinatrici, predatrici e parassite.

Lo straordinario numero di scoperte è stato favorito dal lavoro dei dottori John Noyes e Christer Hansson, collaboratori scientifici del Museo di Storia Naturale, che stanno conducendo una ricerca continua alla scoperta di api, formiche e vespe in Costa Rica.

"È importante continuare a descrivere nuove specie perché molte di esse avranno una profonda influenza sull'ambiente in cui vivono e, senza sapere come chiamarle, non possiamo trasmettere alcuna informazione su di loro", ha detto Noyes.

Alcune delle nuove specie di vespe presentano una varietà di tonalità metalliche, tra cui blu, viola e arancione. In quanto fan di "Doctor Who" e in omaggio alla serie televisiva britannica che compie 60 anni nel 2023, Noyes ha dato a un genere di vespe il nome dei cattivi mutanti della serie, i Dalek, e del loro creatore.

Sebbene le vespe possano sembrare fastidiose e armate di pungiglione, gli insetti aiutano a controllare le popolazioni di parassiti che possono affliggere le colture agricole.

"Negli ultimi 60 anni circa, tre specie sono state incredibilmente importanti. Una ha impedito la possibile morte per fame di 300 milioni di persone in Africa, una seconda ha impedito la distruzione della foresta pluviale in Thailandia e un'altra ha impedito il collasso dell'economia del Togo", ha detto Noyes.

Una lucertola senza zampe

Una nuova specie di lucertola senza zampe è stata trovata che striscia lungo le pendici della Serra da Neve, la seconda montagna più alta dell'Angola. Le lucertole senza zampe, note come skinks, assomigliano a serpenti e si nascondono tra le foglie sul suolo della foresta per cacciare insetti e altre piccole prede.

Secondo lo zoo della Virginia, le lucertole si distinguono dai serpenti per le aperture esterne delle orecchie e le palpebre mobili.

Mentre la maggior parte degli skink è di colore uniforme, l'Acontias mukwando, recentemente descritto, ha un anello rosa intorno al collo.

La Serra da Neve offre un ecosistema unico alle piante e agli animali insoliti che vivono solo su questa cima isolata. La montagna si trova al margine settentrionale del deserto del Namib e presenta un ambiente fresco e umido.

"Ogni nuova specie che descriviamo da questa montagna - e da altre simili - è la prova che luoghi come questi meritano una certa considerazione per la conservazione", ha dichiarato in un comunicato il ricercatore associato dell'Accademia delle Scienze Aaron Bauer. "Stiamo ancora trovando nuove specie su queste 'isole' isolate, il che ci dice che non è troppo tardi per la protezione".

Piante sconcertanti

Gli scienziati del National Polytechnic Institute di Durango, in Messico, hanno collaborato con i ricercatori dell'Accademia delle Scienze per studiare una rara succulenta nella catena montuosa della Sierra Madre Occidentale.

La pianta, che cresce sul fianco delle pareti rocciose, è nota da tempo alla comunità indigena O'dam. Gli O'dam chiamano la pianta con foglie e steli calvi da'npakal, che nella loro lingua significa calvo, nudo o scivoloso.

I ricercatori hanno chiamato la succulenta Pachyphytum odam per mantenere il legame tra la pianta e la comunità che vive nella terra in cui cresce.

Nel frattempo, gli scienziati hanno risolto un caso di scambio di identità per una pianta da fiore in Costa Rica. Per oltre 150 anni si è pensato che la pianta appartenesse a una specie simile ma separata del Messico.

La pianta appena identificata, Stenostephanus purpureus, è diversa da una pianta chiamata Stenostephanus silvaticus che si trova in Messico. I fiori sono di colore diverso e la pianta costaricana manca di un petalo piatto, spesso chiamato piattaforma di atterraggio per farfalle e altri insetti che raccolgono il polline. È probabile che siano stati i colibrì a impollinare lo Stenostephanus purpureus.

"Non ho mai messo in dubbio l'identificazione degli esemplari costaricani, fino a quando non ho fatto un confronto fianco a fianco con le immagini di piante vive del Messico", ha dichiarato il ricercatore dell'Accademia delle Scienze Ricardo Kriebel in un comunicato. "Le differenze tra i due sono sottili quando si lavora con esemplari morti e secchi provenienti da collezioni".

Un nuovo sguardo al passato

I ricercatori del Museo di Storia Naturale hanno identificato quattro nuove specie di uccelli estinti studiando i fossili, compresi quelli vissuti all'epoca dei dinosauri. Una delle scoperte più intriganti dell'anno è stata quella del Kumimanu fordycei, il più grande pinguino mai esistito sulla Terra. Questi uccelli senza volo sono vissuti 60 milioni di anni fa e pesavano circa 150 chili.

Sull'Isola di Wight è stato trovato anche un tipo di dinosauro corazzato finora sconosciuto. Conosciuta come l'Isola dei Dinosauri, l'Isola di Wight è considerata uno dei luoghi migliori per trovare fossili di dinosauro nel Regno Unito.

L'anchilosauro, vissuto sull'isola 140 milioni di anni fa, è stato chiamato Vectipelta barretti in onore del professore del Museo di Storia Naturale Paul Barrett.

"Paul è incredibilmente influente nella nostra disciplina", ha dichiarato in un comunicato la dott.ssa Susannah Maidment, paleontologa del Museo che ha studiato la nuova specie. "È un personaggio di altissimo profilo e ha dato un contributo enorme al campo. Ma ha anche avuto un'influenza enorme su tutte le nostre carriere e volevamo ringraziarlo per questo. Così abbiamo deciso di dare il suo nome a un organismo piccolo, lento e spuntato".

I ricercatori hanno anche dato il nome di un antico fungo all'amata autrice e illustratrice di libri per bambini Beatrix Potter. Il Potteromyces asteroxylicola, risalente a 400 milioni di anni fa e trovato ad infettare le radici di piante fossilizzate, è il primo fungo noto che causa malattie. Oltre a scrivere i libri di Peter Rabbit, la Potter era un'appassionata micologa che studiava e creava rappresentazioni dettagliate dei funghi.

Fonte: edition.cnn.com