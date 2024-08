- Una leggenda del club diventa l'allenatore di Miro Klose

Una leggenda del "Club" torna al 1. FC Nürnberg e si unisce allo staff tecnico di Miroslav Klose. Javier Pinola sarà assistente allenatore della squadra di seconda divisione, che affronterà il FC Schalke 04 questo sabato (13:00) senza l'argentino. Il 41enne specialista della difesa ha giocato per il FCN dal 2005 al 2015 e era un beniamino dei tifosi allo Stadio Max-Morlock.

Pinola passa dal River Plate alla Franconia e dovrebbe arrivare a Norimberga martedì, secondo il club. Al top club argentino, "Pino" era recentemente assistente allenatore affianco all'ex calciatore del Bayern Martin Demichelis. Pinola ha giocato più di 250 partite per "il Club". La vittoria della Coppa di Germania nel 2007 è stato il suo maggiore successo.

"Pino conosce bene la gente qui. Vive e ama questa città e questo club e si è entusiasmato subito quando lo abbiamo contattato alcune settimane fa," ha detto il direttore sportivo del Norimberga Joti Chatzialexiou. Klose vuole trarre beneficio dall'esperienza di Pinola "come giocatore e allenatore, soprattutto nel lavoro difensivo". Pinola parla di un onore: "Posso assicurare a tutti i tifosi del 'Club' che darò tutto come allenatore, come ho fatto come giocatore, per rendere il nostro 'Club' vincente."

Il ritorno di Pinola al calcio a Norimberga segue un periodo al River Plate nel suo paese d'origine. Nato in Baviera, Pinola è entusiasta di contribuire con le sue competenze di allenatore e la sua vasta esperienza come giocatore al 1. FC Nürnberg.

