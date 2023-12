Una guida ai termini vulcanici: Capelli di Pele, caldera, cenere vulcanica: scopri il loro significato

Quando i vulcani eruttano, possono avere effetti disastrosi sull'ambiente e sulle comunità che vivono intorno ad essi. L'eruzione di domenica notte ha causato la cancellazione dei voli da e per Honolulu e ha fatto scorrere la lava lungo il fianco del vulcano.

Il Mauna Loa ha eruttato per la prima volta dal 1984, per la prima volta in quasi 40 anni, unendosi al vulcano vicino, il Kilauea, in eruzione da più di un anno. Il raro evento di doppia eruzione dovrebbe attirare un afflusso di visitatori desiderosi di vedere le colate fuse, ha dichiarato il parco nazionale in un post su Facebook.

Ecco alcuni vocaboli sui vulcani che dovreste conoscere per seguire le eruzioni.

Caldera: Una caldera è la grande depressione vulcanica a forma di bacino che si forma quando un vulcano erutta e rilascia il magma immagazzinato sotto la superficie, facendo crollare le rocce sovrastanti. Una caldera è diversa da un cratere, che è una depressione più piccola che si forma quando un vulcano erutta e fa esplodere la roccia verso l'esterno. Il Parco Nazionale di Yellowstone ospita una famosa caldera, che misura 43 miglia per 28 miglia.

Lava: La lava è ciò che gli scienziati chiamano magma che si spacca sulla superficie terrestre, come durante l'eruzione di un vulcano. La lava si muove come una massa fluida o viscosa, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti.

Fontane di lava: Una fontana di lava è proprio quello che sembra: un getto di lava spruzzato in aria "dalla rapida formazione ed espansione di bolle di gas nella roccia fusa", dice l'USGS. Le fontane possono raggiungere più di 500 metri di altezza.

Flussi di lava: Le colate laviche descrivono sia le masse di lava in movimento che si riversano sulla superficie terrestre durante un'eruzione, sia il deposito solidificato che si lasciano dietro una volta raffreddate.

Magma: Secondo l'USGS, il magma descrive la roccia supercalda e fusa che si trova sotto la superficie della Terra. Le riserve di magma si trovano nei serbatoi o nelle camere magmatiche sotto i vulcani.

Capelli di Pele: Questo termine descrive i lunghi e sottili filamenti di vetro vulcanico che si formano dalle fontane di lava e dalle colate laviche veloci, secondo l'USGS. I filamenti prendono il nome da Pele, la dea hawaiana del fuoco. Secondo il servizio, i capelli di Pele possono rimanere per anni e persino decenni, anche se il vento finirà per rimuoverli dalla maggior parte delle superfici.

Tephra: il termine tephra indica tutti i frammenti di roccia che vengono espulsi nell'aria da un vulcano in eruzione, secondo il servizio geologico.

Cenere vulcanica: La cenere vulcanica non è la stessa cenere prodotta dalla combustione di un foglio di carta. La cenere vulcanica, una forma più fine di tephra, è costituita da minuscoli e taglienti pezzi di roccia e vetro. È dura e abrasiva e non si scioglie in acqua, secondo l'USGS. Le nubi di cenere vulcanica rappresentano un pericolo per il traffico aereo perché riducono la visibilità, possono danneggiare i controlli di volo e possono persino causare il malfunzionamento dei motori degli aerei.

Vog: Vog, un portmanteau di "vulcanico" e "smog", descrive l'"inquinamento atmosferico nebuloso" prodotto dalle emissioni vulcaniche, secondo l'Interagency Vog Dashboard.

L'inquinamento è costituito principalmente da vapore acqueo, anidride carbonica e anidride solforosa. Secondo l'USGS, il vog può comportare rischi per l'ambiente e la salute.

