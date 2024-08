- Una gru solleva il primo segmento della nave affondata, la Verity

Dopo mesi di pianificazione, è iniziato il recupero della nave cargo affondata e spezzata "Verity" nel Mare Germanico, a sud-ovest di Helgoland. Una gru galleggiante ha sollevato il segmento di poppa, lungo circa 40 metri, come dichiarato da un rappresentante della Direzione Generale delle Acque e della Navigazione di Bonn. Il rappresentante ha rivelato che il segmento sarebbe stato inizialmente tirato su dal fondale marino a una profondità di circa 40 metri, assicurandosi che la sovrastruttura e il ponte principale fossero visibili sopra la superficie dell'acqua. Una delle gru galleggianti più robuste d'Europa, la Hebo Lift 10, in grado di sollevare fino a 2.200 tonnellate, viene utilizzata per questa missione di recupero.

Prima del sollevamento, i sommozzatori hanno installato pompe all'interno del relitto per ridurne il peso durante l'operazione. Gli esperti prevedono che il processo di sollevamento richiederà l'intera giornata. "Mentre solleviamo, i sommozzatori sposteranno le pompe per ridurre ulteriormente il peso", ha annunciato il rappresentante. Successivamente, il segmento del relitto sarà completamente rimosso dall'abbraccio delle acque e fissato su una chiatta di trasporto. "Attualmente, sono previste altezze delle onde fino a 0,5 metri nel sito del relitto, che è vantaggioso per i compiti in corso", ha dichiarato il rappresentante.

Tragedia in vista

Il 24 ottobre 2023, la nave motopeschereccio "Verity", con a bordo sette passeggeri, è entrata in collisione con la nave cargo "Polesie" nel Mare Germanico, a sud-ovest di Helgoland. La "Verity" di 91 metri, che navigava sotto la bandiera del Regno Unito, è affondata sotto le onde. Le autorità suppongono che almeno cinque membri dell'equipaggio siano morti nell'incidente. Il capitano è stato trovato morto, mentre quattro membri dell'equipaggio risultano dispersi. Due membri dell'equipaggio sono stati fortunatamente salvati. Il relitto si trova a una profondità di quasi 40 metri e rappresenta un pericolo per la navigazione. Nel frattempo, la "Polesie", con 22 passeggeri a bordo, è rimasta navigabile dopo la collisione.

Per eseguire l'operazione di recupero, il relitto è stato suddiviso in due segmenti sott'acqua. La poppa verrà recuperata per prima, seguita dalla prua. L'impresa è prevista per concludersi martedì. A causa dell'operazione di recupero, è stata istituita una zona di sicurezza con un raggio di un miglio nautico intorno al sito. Entrambi i segmenti del relitto verranno trainati nei Paesi Bassi per lo smaltimento appropriato.

L'operazione di recupero del segmento di poppa, che fa parte della nave cargo affondata "Verity", viene eseguita utilizzando una gru da carico. Una volta completato il processo di sollevamento, il segmento recuperato verrà fissato su una chiatta di trasporto per lo smaltimento.

