- Una gru gigante si è abbattuta su strutture residenziali ad Amburgo

Intorno alle 15:00, una gru da costruzione alta circa 20 metri è crollata a Hamburg, colpendo due case vicine. Secondo l'aggiornamento serale dei vigili del fuoco, l'incidente ha causato danni ai tetti e alle pareti. Anche il ponteggio presente sul cantiere del quartiere Farmsen-Berne ha subito danni consistenti. Per fortuna, non sono state segnalate vittime.

I soffitti interni di una delle abitazioni hanno bisogno di rinforzi temporanei, secondo informazioni aggiuntive. Di conseguenza, le due villette a schiera sono state temporaneamente evacuate. I residenti sfollati sono stati accolti dai loro parenti o amici, secondo i servizi di emergenza.

La polizia locale ha avviato un'indagine per accertare le cause dell'incidente. I vigili del fuoco, insieme all'Agenzia di Soccorso Tecnico e ai servizi di emergenza, hanno inviato circa 40 operatori per gestire la situazione.

La polizia sta indagando se altre strutture sono state interessate, considerato che la gru aveva una sezione trasversale circolare. I servizi di emergenza stanno fornendo assistenza per il restauro delle case, poiché diverse linee dell'utility di sezione trasversale circolare sono state danneggiate.

