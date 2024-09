Una gru di costruzione si scontra con un ponte in Turingia, causando una morte.

Un incidente significativo che coinvolge una gru da costruzione si è verificato presso la diga di Bleilochtalsperre nell'est della Turingia, una delle più grandi riserve d'acqua della Germania. Purtroppo, una persona ha perso la vita in questo incidente e un altro operaio ha riportato gravi ferite, necessitando il ricovero in ospedale. In precedenza, era stato segnalato che un'altra persona aveva riportato ferite lievi. Il recupero della persona deceduta, rimasta intrappolata sotto la gru caduta, si sta rivelando difficile per i servizi di emergenza.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando la gru è caduta su un ponte che attraversa la diga di Bleilochtalsperre a Saaldorf, nel distretto di Saale-Orla. Di conseguenza, il cantiere ora assomiglia a un campo di detriti caotico.

Dettagli sconosciuti sull'incidente

La polizia non ha ancora rivelato le cause di questo triste incidente sul lavoro. Inoltre, l'identità della persona deceduta non è stata ancora confermata con certezza. Le autorità dei vari servizi di emergenza, tra cui polizia, servizi di soccorso, vigili del fuoco e amministrazioni locali, sono attualmente presenti sulla scena.

La diga di Bleilochtalsperre, situata nell'est della Turingia, ha una lunghezza di 28 chilometri e una capacità di accumulo d'acqua di 215 milioni di metri cubi. Il ponte sul bacino di Bleiloch è attualmente in fase di ristrutturazione come parte dell'ampliamento della strada federale B90, comunemente nota come "Mare della Turingia".

A causa delle condizioni scars

Leggi anche: