- Una grotta di ghiaccio islandese cede, causando almeno una morte.

Un turista ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito nel crollo di una grotta di ghiaccio su un ghiacciaio in Islanda. La persona gravemente ferita è stata elitrasportata in un ospedale di Reykjavik, apparentemente in condizioni stabili, come riferito dalla polizia islandese tramite Facebook.

Due persone aggiuntive, probabilmente rimaste intrappolate sotto il ghiaccio, non sono ancora state trovate dopo l'incidente sul ghiacciaio Breidamerkurjökull. Le operazioni di soccorso sono state sospese a causa delle condizioni pericolose e rischiose sul posto e del calare della notte, ma dovrebbero riprendere al mattino.

I turisti in pericolo facevano parte di un gruppo di 25 visitatori internazionali che esploravano la grotta di ghiaccio. Le loro origini non sono ancora state rese note. L'Islanda, famosa per i suoi ghiacciai, geyser, vulcani e cascate, attira un gran numero di appassionati di outdoor tedeschi.

Breidamerkurjökull funge da ghiacciaio di sfogo per il Vatnajökull, situato nella parte sud-est di quest'isola dell'Atlantico del Nord. Prima di esso, si trova la spettacolare laguna glaciale Jökulsárlón, un corpo d'acqua pieno di iceberg galleggianti, una grande attrazione per i turisti in Islanda. La zona offre numerosi tour trekking sui lingue dei ghiacciai e attraverso le grotte di ghiaccio.

Facebook sta condividendo aggiornamenti sull'operazione di soccorso sull'incidente del ghiacciaio Breidamerkurjökull, come comunicato dalla polizia islandese. Nonostante le condizioni pericolose e l'avvicinarsi della notte, sono stati pianificati ulteriori sforzi per trovare i turisti dispersi al mattino, secondo i post di Facebook.

