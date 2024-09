- Una grossa gru alla deriva recupera i detriti dal Mare del Nord, provenienti dalla Verity.

A seguito di un incidente navale nel Mare del Nord vicino a Helgoland un anno fa, l'operazione di recupero della nave affondata "Verity" è giunta al termine. Come riferito dall'Amministrazione Acque e Navigazione (WSA) di Bonn, la prua sommersa della motonave costiera è stata con successo recuperata dalle acque mercoledì utilizzando una grue galleggiante. La tragedia ha causato la perdita di cinque vite di marinai lo scorso ottobre.

La prua, lunga circa 50 metri e pesante circa 580 tonnellate, è stata sollevata dalle acque e l'operazione è iniziata martedì. Il recupero della sezione posteriore della nave era stato completato ad agosto, durante il quale era stato recuperato anche un marinaio deceduto. Numerosi rimorchiatori, due chiatte e due navi aggiuntive hanno contribuito all'operazione di recupero complessiva.

I relitti recuperati verranno ora trasportati nei Paesi Bassi e smaltiti in modo ecologico, come annunciato dalla WSA. L'area sta ancora essere ripulita dopo l'incidente, con detriti come i copri boccaporti rimossi dal fondale marino. Al termine delle indagini, l'area verrà riaperta alla navigazione.

"Eccellente" operazione di recupero della "Verity"

Eric Oehlmann, direttore generale della Direzione Generale delle Vie Navigabili e della Navigazione a Bonn, ha elogiato l'eccellente operazione di recupero e il lavoro eccezionale di tutti coloro che vi hanno contribuito. "È fantastico che due marinai siano stati salvati", ha aggiunto Oehlmann, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie dei deceduti e dei dispersi.

Due navi, la "Verity" lunga 91 metri e la nave cargo "Polesie" lunga 190 metri, si sono scontrate nella Baia di Helgoland in ottobre. Mentre la "Polesie" è rimasta a galla con 22 persone a bordo, la "Verity" è affondata con i suoi sette membri dell'equipaggio. Un membro dell'equipaggio è stato trovato morto poco dopo lo scontro e due marinai sono stati recuperati dai relitti. Le ricerche dei quattro membri dell'equipaggio dispersi sono state interrotte dopo 24 ore.

Continua l'analisi dell'incidente

Le indagini sull'incidente sono ancora in corso. Poiché la "Verity" navigava sotto la bandiera britannica, le autorità britanniche sono responsabili

