Una grave siccità porta a massacri di elefanti in Zimbabwe e Namibia

In Zimbabwe e Namibia, centinaia di animali selvatici, tra cui gli elefanti, saranno abbattuti a causa della grave carenza di cibo che colpisce le comunità locali. Tinashe Farawo, rappresentante dell'Autorità dei Parchi Nazionali del Zimbabwe, ha dichiarato che le comunità colpite dalla siccità in Africa meridionale potranno cacciare e consumare la carne degli elefanti. In totale, 200 elefanti potranno essere cacciati in Zimbabwe.

Pochi settimane fa, la Namibia ha annunciato un piano per sterminare oltre 700 animali selvatici, tra cui 83 elefanti.

Secondo Farawo, la caccia inizierà non appena saranno rilasciati i permessi necessari. Questa pratica verrà implementata solo nelle aree in cui le popolazioni animali hanno superato la loro capacità. Gli elefanti saranno specificamente presi di mira nei parchi nazionali come Hwange, dove entrano in competizione aggressiva con gli esseri umani per l'acqua e le risorse alimentari.

Il parco di Hwange ospita attualmente oltre 45.000 elefanti, ma può sostenere comodamente solo 15.000 di essi, ha detto Farawo. In totale, il Zimbabwe ha il doppio della capacità numerica per i suoi parchi nazionali per sostenere la popolazione di elefanti. Lo scorso settimana, il Ministro dell'Ambiente, Sithembiso Nyoni, ha autorizzato l'uccisione degli elefanti, tenendo conto dell'eccesso di elefanti e della loro limitata capacità di accoglierli.

Oltre agli 83 elefanti in Namibia, altri animali come 30 ippopotami, 60 bufali, 50 impala, 300 zebre e 100eland antelopi sono previsti per essere abbattuti. "Questa azione è giustificata poiché si allinea con il nostro mandato costituzionale per l'utilizzo delle nostre risorse naturali a beneficio dei cittadini namibiani", ha dichiarato Romeo Muyunda, portavoce del Ministero dell'Ambiente della Namibia.

Anche se il Botswana, situato tra Zimbabwe e Namibia, ospita la più grande popolazione di elefanti del mondo, ovvero 130.000, non ha ancora mostrato l'intenzione di abbattere gli elefanti per sostenere il proprio popolo.

