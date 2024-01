Una grande tempesta sta portando la neve di inizio stagione negli Stati Uniti occidentali questo fine settimana

La tempesta inizia negli Stati Uniti occidentali questo fine settimana, portando con sé la prima nevicata significativa della stagione nell'Intermountain West.

"Il periodo di ottobre insolitamente caldo e secco terminerà bruscamente oggi, quando un potente fronte freddo porterà vento, pioggia, neve significativa in montagna e temperature molto più fredde con un forte gelo", ha dichiarato sabato il National Weather Service di Salt Lake City.

Sabato sono in vigore avvisi di tempesta invernale e avvisi di condizioni meteorologiche invernali in otto Stati occidentali, dove sono previsti da 1 a 2 metri di neve per le altitudini superiori ai 7.000 piedi. Questa neve pesante e bagnata comporterà condizioni di guida pericolose e visibilità ridotta.

Questo sistema ha già portato aria fredda, pioggia e neve ad alta quota nel Pacifico nordoccidentale dall'inizio di venerdì, migliorando significativamente la qualità dell'aria e il contenimento degli incendi in tutta la regione.

Benefici per gli incendi e la qualità dell'aria

Giovedì Portland, Oregon, e Seattle si sono classificate rispettivamente al primo e al secondo posto per la peggiore qualità dell'aria tra le principali città del mondo, secondo il sito web IQAIR.

La qualità dell'aria è ora migliorata in modo significativo in tutto il Pacifico nordoccidentale grazie a un forte fronte freddo che ha portato piogge recenti e un cambio di vento nelle ultime 24 ore.

A Seattle è caduta più pioggia venerdì (0,32") che negli interi mesi di agosto e settembre.

Sebbene ottobre registri in media più pioggia di agosto e settembre a Seattle, quest'estate è stata particolarmente arida con meno di mezzo centimetro di pioggia da luglio a settembre, rendendo quel periodo il più secco mai registrato.

Un sistema secondario si sposterà sul Pacifico nordoccidentale a partire da lunedì, portando ancora più pioggia nella regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati arginati diversi incendi selvaggi in tutta la regione. Giovedì il numero totale di grandi incendi attivi in tutti gli Stati Uniti era superiore a 50, ma da sabato mattina il numero è sceso a 30.

Per gran parte degli Stati Uniti occidentali anche i venti forti saranno una preoccupazione mentre questo grande sistema temporalesco avanza verso est. Ciò significa che prima dell'arrivo della pioggia o della neve, i venti potrebbero aumentare il potenziale di propagazione degli incendi e la polvere che soffia.

"Le condizioni miti e secche, associate ai venti forti, creeranno problemi di incendio", ha dichiarato il National Weather Service di Denver. "Le polveri soffianti sono state aggiunte alle griglie di previsione a est e a sud di una linea che va da Denver a Sterling, [Colorado]".

Dieci Stati sono sotto osservazione e avviso di vento forte sabato, dove i venti potrebbero raggiungere le 75 miglia orarie.

Tempeste gravi per il Midwest

Lo scontro tra le masse d'aria - l'aria fredda che si deposita a ovest e l'aria calda a est - fornirà anche gli ingredienti per forti tempeste nel Midwest e nelle pianure centrali domenica.

Oltre 10 milioni di persone negli Stati Uniti centrali e nel Midwest sono a rischio di forti temporali domenica. Il rischio di forti temporali è di livello 2 su 5 e comprende Omaha e Lincoln in Nebraska e Sioux City in Iowa. Un rischio di livello 1 è presente anche a Minneapolis, Kansas City e Des Moines.

Questi forti temporali saranno in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e raffiche dannose domenica sera fino alle prime ore di lunedì. Anche se i tornado non saranno la minaccia principale, c'è ancora una bassa possibilità di uno o due in questa regione.

La pioggia, tuttavia, sarà benefica per gli Stati centrali degli USA come Oklahoma, Texas, Arkansas, Missouri e Kansas, che nelle ultime settimane hanno registrato un peggioramento delle condizioni di siccità.

"Si prevedono precipitazioni benefiche diffuse da lunedì a martedì in tutta la regione. Sono previste quantità medie da 1 a 3 pollici, con quantità localmente più elevate", ha dichiarato l'ufficio NWS di Tulsa, Oklahoma.

Il cento per cento dello Stato dell'Oklahoma è in condizioni di siccità e Tulsa è attualmente nella categoria estrema.

È stato emesso un livello 2 su 4 per il rischio di precipitazioni eccessive per porzioni dell'Oklahoma, dell'Arkansas, del Missouri sud-occidentale e del Texas nord-orientale lunedì, dove saranno possibili inondazioni improvvise.

Poiché l'area è stata così secca, "si prevede che le precipitazioni siano generalmente benefiche piuttosto che problematiche", ha osservato il Weather Prediction Center.

Le forti piogge saranno benvenute anche nel bacino del fiume Mississippi a partire da lunedì, che sta affrontando livelli d'acqua storicamente bassi nelle ultime settimane.

