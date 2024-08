- Una grande manifestazione contro l'AfD in programma ad Erfurt

Con un grande raduno, i rappresentanti dei sindacati, delle associazioni sociali e delle iniziative per la democrazia intendono incoraggiare le persone a votare per partiti diversi dall'AfD solo pochi giorni prima delle elezioni statali. In settori come la ristorazione e l'assistenza sanitaria e agli anziani ci sono minacce di tagli significativi se l'AfD dovesse ottenere la responsabilità governativa nella Turingia, dice Renate Sternatz, vicepresidentessa del Deutscher Gewerkschaftsbund Hesse-Thüringen.

Molti di quelli che lavorano in questi settori hanno un background migratorio e, secondo l'AfD, dovrebbero lasciare il paese. "Non possiamo permetterlo", ha detto Sternatz. La società civile farà anche chiarezza su questo.

Avvertimento alle partiti

Secondo gli organizzatori del raduno - l'alleanza "Sul posto Erfurt" - l'evento si terrà il 25 agosto davanti al parlamento statale di Erfurt. Il raduno è anche destinato a essere un appello ad altre partiti di non cooperare con l'AfD, dice una portavoce dell'alleanza.

Le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che l'elezione del politico FDP Thomas Kemmerich come Presidente del Ministero della Turingia con i voti dell'AfD il 5 febbraio 2020 è stata solo l'inizio di ulteriori voti congiunti con l'AfD. "Continua nei parlamenti municipali e questo non deve accadere in un parlamento statale", dice la portavoce.

La portavoce è riluttante a commentare il numero previsto di partecipanti al raduno. "Certo, sarebbe meraviglioso se potessimo far scendere in piazza altre 10.000 persone", ha detto. Tuttavia, le previsioni sul numero di partecipanti sono difficili.

Numerosi eventi programmati

Nella settimana prima del raduno al parlamento statale, numerosi artisti a Erfurt si posizioneranno contro l'elezione dell'AfD. Ci saranno numerosi eventi corrispondenti in tutta la zona della città, si dice.

Nelle recenti indagini per le elezioni statali, l'AfD con il leader di estrema destra Björn Höcke è al primo posto e ha possibilità di più di un terzo dei seggi in parlamento. L'AfD della Turingia viene classificata dal servizio di protezione costituzionale dello stato come sicuramente di estrema destra e viene monitorata.

La Commissione ha espresso preoccupazione per il potenziale successo elettorale dell'AfD nelle prossime elezioni statali, data la loro posizione di estrema destra e il potenziale impatto su vari settori. Dopo l'elezione controversa di Thomas Kemmerich come Presidente del Ministero della Turingia con i voti dell'AfD nel 2020, la Commissione esorta gli altri partiti a evitare di cooperare con l'AfD nel parlamento statale, poiché potrebbe portare a ulteriori voti congiunti e rafforzare la loro influenza.

