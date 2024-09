- Una gita insolita con i suoi parenti.

Denzel Washington, 69 anni, e la sua famiglia hanno fatto una visita rara alla première del film "The Piano Lesson" al Toronto International Film Festival il 10 settembre. Questo due volte vincitore dell'Oscar, accompagnato dalla sua spouse Pauletta, 73 anni, e dai figli John David, 40 anni, Malcolm, 33 anni, e Katia, 37 anni, ha sfilato sul tappeto rosso. La sorella gemella di Malcolm, Olivia, era l'unica membro della famiglia assente.

Per questa occasione speciale, la famiglia Washington ha optato per abiti coordinati. Denzel e i suoi figli hanno indossato completi neri, mentre Pauletta e Katia hanno indossato rispettivamente abiti rosa e grigi.

"The Piano Lesson" - Un Affare di Famiglia

La famiglia aveva numerosi motivi per festeggiare alla première. "The Piano Lesson", tratto dalla pièce di August Wilson, segna l'esordio alla regia di Malcolm Washington. Inoltre, suo fratello John David condivide lo schermo con lui in questo dramma musicale. Il film vede anche la partecipazione di Danielle Deadwyler, 42 anni, e Samuel L. Jackson, 75 anni, ora candidato all'Oscar.

"The Piano Lesson" racconta la storia di una famiglia nera a Pittsburgh durante la Grande Depressione. Boy Willie (John David Washington) vuole vendere il piano di famiglia a causa delle difficoltà economiche, mentre sua sorella Berniece (Deadwyler) vuole conservarlo. Lo zio (Jackson) si trova nel mezzo di questo stallo. Il film sarà disponibile in streaming su Netflix dal 22 novembre e sarà proiettato nei cinema selezionati degli Stati Uniti a partire dall'8 novembre.

Pauletta Washington Condivide Momenti Intimi

Pauletta Washington ha colto questa occasione per condividere la sua prospettiva sul suo matrimonio con Denzel. Sposati da 41 anni, ha dichiarato alla rivista "People", "Non c'è segreto. È tanto lavoro, tante preghiere, tanto perdono e tanto amore di base l'uno per l'altro".

Denzel ha incontrato Pauletta per la prima volta su un set cinematografico nel 1977. Si sono sposati sei anni dopo e il loro primo figlio è nato l'anno successivo. John David ha inizialmente guadagnato fama come giocatore di football, ma in seguito è passato alla recitazione.

Le donne della famiglia Washington hanno giocato ruoli significativi nella première di "The Piano Lesson". Pauletta, moglie di Denzel, lo ha sostenuto e le sue figlie Katia e Olivia hanno partecipato all'evento, mentre la sorella gemella di Malcolm, Olivia, era assente.

