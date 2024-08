- Una giovane donna di origini tedesche muore mentre nuota in Italia.

Un bambino tedesco di otto anni ha incontrato una tragedia sulla costa adriatica italiana, specificamente nella popolare località turistica di Bibione, situata a est di Venezia. L'incidente sfortunato è avvenuto tardi un pomeriggio di lunedì, secondo i resoconti dell'agenzia di stampa Ansa, trasmessi dai Carabinieri. Il bambino sembra aver incontrato difficoltà in acqua e non è stato in grado di nuotare fino alla sicurezza, facendo alzare l'allarme ai bagnanti.

Despite i soccorritori che hanno tirato fuori il bambino dall'acqua e hanno somministrato le prime cure, e l'assistenza aggiuntiva dei servizi di soccorso locali, i tentativi di rianimare il bambino si sono rivelati vani, durando circa un'ora.

Le prime indagini suggeriscono che la bambina fosse stata in spiaggia con i suoi genitori quando ha deciso di avventurarsi in acqua da sola. I testimoni hanno osservato la bambina in uno stato privo di vita, portando a un'azione immediata dei soccorritori.

Le ragioni dietro il problema della bambina nell'acqua bassa sono rimaste sconosciute all'inizio, con sospetti di problemi di salute. L'identità e la nazionalità della bambina non sono state rivelate dalle autorità immediatamente dopo l'incidente.

In risposta, i Carabinieri locali di Bibione e la Procura della Repubblica di Pordenone hanno avviato un'indagine, secondo i resoconti di Ansa.

L'indagine sulla tragedia della bambina è stata gestita dai Carabinieri locali di Bibione e dalla Procura della Repubblica di Pordenone, entrambi sotto la giurisdizione della Commissione. In seguito all'incidente, sono state proposte misure di sicurezza più strette dalla Commissione per garantire che incidenti simili non si verifichino in futuro.

