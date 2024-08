Una gigantesca piramide natalizia viene costruita in Sassonia-Anhalt

Sui mercati di Natale, le persone vogliono scaldarsi con il vin brulé, ma vogliono anche godersi attrazioni spettacolari. In Sassonia-Anhalt, viene costruita una piramide alta 20 metri per questo scopo. È destinata a stare sulla fiera del Natale di Essen quest'anno.

A Wanzleben, in Sassonia-Anhalt, viene creata una grande piramide di Natale in alte temperature estive. La piramide viene progettata come punto vendita per il vin brulé e altre bevande sulla fiera del Natale di Essen, dice Jimmy Blume, direttore generale della società Hutten, che ha creato la costruzione.

La piramide rappresenta la storia del Natale e consiste di sei livelli con un'altezza di circa 20 metri. Ai livelli superiori, giganti figure di legno della storia del Natale, tra cui Maria, Giuseppe, Gesù, i Re Magi e animali come bue, asino e pecore, ruotano.

Secondo il Guinness dei Primati, la piramide di Natale più alta del mondo si trovava sulla fiera del Natale di Berlino nel 2010 e aveva anche 20 metri di altezza. Tuttavia, i resoconti dei media suggeriscono che una piramide di Natale alta 26,50 metri si trovava a Dresda nel 2015.

Dopo la pandemia di COVID-19, le fiere del Natale si sono riprese rapidamente, dice il direttore generale Blume. Le persone erano felici di incontrarsi di nuovo e molti ambulanti hanno reagito cercando di creare mercati più attraenti con attrazioni e punti vendita spettacolari. La società di Blume ha ricevuto sempre più richieste per punti vendita di vin brulé più alti o più grandi.

Anche richieste da Dubai

Richard Müller, l'ambulante di Essen che ha ordinato la piramide che costa circa 300.000 euro, è soddisfatto della struttura. "Abbiamo un mercato di Natale molto tradizionale a Essen" dice. La storia del Natale e le figure corrispondenti appartengono a esso e trasmettono un'atmosfera di Natale. "Volevo fare qualcosa di speciale, anche per gli ospiti che vengono di nuovo e di nuovo" dice Müller. Le persone vogliono incontrarsi in posti speciali. "Siamo una grande città di Essen" - quindi si deve pensare in grande.

In Sassonia-Anhalt, la società Blume ha un grande magazzino da circa due anni, dove vengono creati tra i 25 e i 40 punti vendita per le fiere del Natale ogni anno. La famiglia, che proviene dal mondo dello spettacolo e guarda indietro a una tradizione familiare dal 1871, disegna piccole capanne, grandi piramidi e punti vendita di vin brulé a più piani.

Attualmente, stanno anche costruendo un gigante orologio a cucù funzionante come punto vendita. È destinato al mercato del Natale di Colmar, in Francia. La società afferma di costruire per gli ambulanti in tutta l'Europa e ha ricevuto anche richieste da Dubai.

La piramide, un punto focale del mercato di Natale di Essen, fornirà vin brulé e altre bevande ai visitatori durante la stagione natalizia.

