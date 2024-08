Una gigantesca pietra preziosa di 2.492 carati, ritenuta la seconda più grande del globo, scoperta in Botswana

Un'enorme pietra è considerata la più grande scoperta dal 1905, quando il diamante di 3.106 carati Cullinan fu rinvenuto nella miniera Premier in Sud Africa.

Giovedì scorso, la Lucara Diamond Corp. ha annunciato che questo "eccezionale" gioiello è stato estratto intatto dalla loro miniera di Karowe.

La società ha definito la scoperta "straordinaria" e una delle più grandi pietre grezze mai estratte.

Il merito di aver rilevato, estratto e recuperato il diamante va alla tecnologia MDR (Mega Diamond Recovery) a raggi X della Lucara.

William Lamb, presidente e CEO della Lucara, ha espresso la sua eccitazione per il recupero di questo "straordinario" diamante di 2.492 carati in una dichiarazione.

I diamanti grezzi vengono classificati come di qualità gemma, quasi gemma o di qualità industriale in base a fattori come colore, chiarezza, dimensione e forma.

Prima di questo annuncio, si presumeva che la seconda scoperta più grande fosse il Lesedi La Rona, una pietra di 1.109 carati trovata dalla Lucara nella miniera di Karowe nel 2015. Il diamante fu poi venduto al gioielliere di lusso Graff per 53 milioni di dollari nel 2017.

Un portavoce della Lucara ha affermato che la loro società ha scoperto sei dei dieci diamanti più grandi mai scoperti.

La pietra subirà una valutazione nelle prossime settimane, ha dichiarato il portavoce.

Secondo Reuters, il diamante sarà presentato al Presidente del Botswana Mokgweetsi Masisi giovedì.

Lo scorso mese, il Botswana, il principale produttore di diamanti a livello globale in termini di valore, ha proposto una legge che richiede alle società minerarie di vendere una quota del 24% delle loro miniere a investitori locali, a meno che il governo non eserciti il suo diritto di acquisto della partecipazione, come riferito da Reuters.

Il diamante di 3.106 carati Cullinan, record mondiale, fu scoperto nel 1905 nella miniera Premier in Transvaal, ora Sud Africa. Fu poi tagliato in pietre più piccole, alcune delle quali fanno ora parte dei gioielli della corona della famiglia reale britannica.

Questa straordinaria scoperta potrebbe potenzialmente essere incastonata in un gioiello di lusso, esaltando la sua bellezza naturale e lo stile di un'arte preziosa.

Con la sua dimensione e qualità, questo gioiello è atteso per comandare un prezzo elevato nel mercato dei diamanti di lusso.

