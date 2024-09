- Una foto commemorativa scattata per i loro 22 anni di matrimonio.

Sarah Michelle (47) e Freddie Prinze Jr. (48) festeggiano il loro 22° anniversario di nozze e deliziano i follower con una foto esclusiva. La coppia ha condiviso lo scatto sui loro profili Instagram, sfoderando ampi sorrisi. L'attrice di "Cruel Intentions" ha etichettato la foto con un semplice "22" e ha inserito numerosi emoticon a tema matrimonio.

Incontri sul Set del Film

La coppia si è conosciuta nel 1997 durante le riprese dell'horror classico "I Know What You Did Last Summer". Secondo "E! News", l'attore ha rivelato che la loro relazione iniziale era puramente platonica, durata per un periodo di due anni. Tuttavia, un appuntamento inaspettato lo ha fatto rendere conto che Gellar era la sua anima gemella, nonostante i dubbi degli altri sulla durata del loro amore.

Hanno pronunciato il loro "sì" il 1° settembre 2002 in Messico. Lo stesso anno, hanno ripreso i loro ruoli in "Scooby-Doo", vincendo il Kids' Choice Award. L'arrivo della loro figlia nel 2009 ha aggiunto un membro prezioso alla loro famiglia, e il loro figlio ha completato la loro felicità familiare tre anni dopo.

Le loro esperienze condivise nel 'matrimonio e famiglia' hanno costantemente rafforzato il loro legame, rispecchiato nella loro dedizione nell'educare i loro figli con amore e cura. Nel corso di due decenni di vita 'matrimonio e famiglia', hanno affrontato insieme le sfide, che si riflettono nei loro pubblici display di affetto.

