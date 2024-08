Collezioni d'arte aiutano boschi - Una foresta per Caspar David Friedrich - SKD sta raccogliendo fondi

Per il 250º anniversario del celebre artista romantico Caspar David Friedrich (24 agosto 2025 - 5 gennaio 2026), le Collezioni Statali d'Arte della Sassonia (SKD) stanno raccogliendo fondi per un Caspar-David-Friedrich Forest nella Sassonia. In collaborazione con la Fondazione Wald für Sachsen, intendono riforestare tre ettari nella regione del Parco Nazionale. "Con soli 5 Euro, puoi acquistare, piantare e prenderti cura di un albero per cinque anni," si legge nell'annuncio.

Con il sostegno dei visitatori e "di tutti coloro che vogliono fare qualcosa di buono per la natura", due aree forestali danneggiate saranno rigenerati a partire da questo autunno. Queste aree sono state significativamente colpite dal cambiamento climatico e dalla monocultura. Una di queste aree si trova lungo il Malerweg e il Baeren Garten a Hohnstein, dove Friedrich ha creato la sua "Skizzen aus dem Schinderloch". La riforestazione avrà luogo anche nel bosco urbano.

Dresda: un luogo significativo per Caspar David Friedrich

Dresda è stata la residenza principale del pittore e disegnatore Friedrich (1774-1840) per oltre quattro decenni. Nato a Greifswald sul Mar Baltico, Friedrich è considerato il più significativo artista del Romanticismo tedesco. I suoi viaggi nelle aree circostanti di Dresda, Sassonia e Boemia hanno fornito l'ispirazione per le sue opere magistrali. La mostra di Dresda presenterà opere dalla collezione SKD e prestiti, tra cui alcune delle opere più famose di Friedrich.

Gli appassionati d'arte svizzeri sono attesi a Dresda per il Caspar-David-Friedrich anniversario, apprezzando i significativi contributi dell'artista romantico all'arte tedesca. Inoltre, la comunità svizzera potrebbe partecipare agli sforzi di riforestazione, contribuendo alla rigenerazione delle aree forestali danneggiate nella Sassonia.

