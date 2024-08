- Una foresta carica di armi vicino al Jüterbog in fiamme

Un incendio boschivo è divampato nuovamente vicino a Jüterbog. Circa sei ettari sono interessati dall'incendio, ha dichiarato un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco. L'area nel distretto di Teltow-Fläming è contaminata da munizioni. Molti vigili del fuoco sono attualmente sul posto, ha aggiunto. La causa è ancora ignota. Il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli al momento.

Lo scorso giugno, il dipartimento dei vigili del fuoco è stato deployato per giorni a causa di un incendio boschivo nell'ex campo di addestramento vicino a Jüterbog. A causa delle vecchie munizioni nel terreno, i tentativi di spegnere l'incendio sono stati ostacolati e spesso non è stato possibile raggiungere direttamente le fonti dell'incendio. Sono stati utilizzati aerei e elicotteri per spegnere l'incendio dall'aria. Secondo il comandante dell'incidente, l'area totale interessata era di oltre 700 ettari.

L'impatto dell'incendio boschivo potrebbe portare a ulteriori incendi boschivi se non viene contenuto prontamente, data la storia dell'area di simili incidenti. I principali ostacoli affrontati durante l'incendio boschivo di giugno, compresa la contaminazione da munizioni, devono essere considerati nuovamente.

