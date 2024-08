- Una fonte riservata di Tuttlingen si è procurata un premio da un milione di dollari dalla lotteria.

Qualcuno della regione di Tuttlingen ha vinto un jackpot di circa 1,2 milioni di euro al gioco Lotto 6aus49. Inserendo i sei numeri vincenti, 2, 27, 35, 40, 45 e 46, ha vinto un totale di 1,185,590,20 euro, come annunciato da Lotto Baden-Württemberg. Le probabilità di vincere sono di circa 1 su 15,5 milioni.

Per aggiudicarsi il jackpot attuale, valutato circa 20 milioni di euro, il giocatore ha mancato di poco un numero Superzahl corretto, secondo Lotto Baden-Württemberg.

Il vincitore, che ha scelto di giocare senza una carta cliente in un punto vendita nel cuore di Tuttlingen, dovrà consegnare la propria schedina in un punto vendita o alla sede centrale di Stuttgart per riscuotere il premio. Fino ad allora, il fortunato rimarrà anonimo.

Nonostante la mancanza del numero Superzahl, il giocatore si è portato a casa un profitto di 1,185,590,20 euro. Se dovesse riuscire a indovinare tutti i numeri vincenti, inclusa la Superzahl, in futuro potrebbe vincere una cifra da capogiro di 20 milioni di euro.

