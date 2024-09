Una filiale della Johnston & Johnson chiede di dichiarare fallimento per accelerare il contratto di 8 miliardi di dollari.

La divisione Red River Talc di Johnson & Johnson ha presentato istanza di fallimento presso la Corte fallimentare del Distretto meridionale del Texas. La società si trova ad affrontare cause legali promosse da oltre 62.000 individui che sostengono che il loro talco per bambini e altri prodotti contenenti tale siano stati contaminati dall'amianto, causando tumori ovarici e altri tipi di cancro.

Johnson & Johnson respinge queste accuse e sostiene che i suoi prodotti sono sicuri.

Nonostante due precedenti respinti dai tribunali federali, la Johnson & Johnson con sede nel New Jersey sta cercando per la terza volta di risolvere la causa attraverso una procedura di fallimento denominata "Texas two-step".

L'unità Red River ha presentato istanza di fallimento dopo aver ottenuto l'appoggio di circa l'83% dei creditori attuali per il suo piano di fallimento proposto.

L'approccio "in due passaggi" prevede il trasferimento della responsabilità per il talco a una nuova società controllata, che quindi presenta istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11. Tale procedura prevede la riorganizzazione dei beni e dei debiti sotto la supervisione del tribunale con l'obiettivo di costringere tutti i querelanti in un unico accordo di risoluzione. Ciò impedisce a Johnson & Johnson di presentare istanza di fallimento e di evitare potenziali verdetti multimiliardari.

I giudici fallimentari hanno il potere di imporre accordi di risoluzione globali che mettono fine in modo permanente a tutte le cause correlate e impediscono l'insorgere di nuove cause.

Al di fuori del fallimento, qualsiasi accordo raggiunto con alcuni creditori lascerebbe ancora i creditori ostinati o i futuri querelanti con il diritto di fare causa, esponendo Johnson & Johnson a ingenti pagamenti legali.

Per aumentare le possibilità di successo nel suo terzo tentativo di fallimento, Johnson & Johnson ha invitato i creditori a votare sul suo accordo proposto in anticipo per garantire un supporto sufficiente per il piano che possa essere imposto su tutti i querelanti. Johnson & Johnson sostiene di avere più del 75% dei voti necessari per un giudice fallimentare per imporre l'accordo su tutti i querelanti.

Il terzo tentativo di Johnson & Johnson di risolvere la causa mediante fallimento si differenzia dai suoi precedenti tentativi in quanto si concentra esclusivamente sulle cause di cancro ovarico e altri tumori ginecologici. Ciò si basa sui precedenti accordi di Johnson & Johnson con i procuratori generali degli stati e con gli individui che hanno fatto causa dopo aver sviluppato la mesotelioma, una forma rara di cancro legata all'esposizione all'amianto.

Attualmente, Johnson & Johnson è coinvolta in una contesa legale con gli avvocati che si oppongono al suo terzo tentativo di risolvere la causa attraverso tale manovra.

Tuttavia, la strategia fallimentare di Johnson & Johnson deve ancora superare diversi ostacoli legali, tra cui una recente decisione della Corte suprema degli Stati Uniti relativa al fallimento di Purdue Pharma, gli ordini del tribunale che hanno respinto i suoi precedenti tentativi e la proposta di legge federale mirata a impedire che le società finanziariamente sane come Johnson & Johnson beneficino della protezione fallimentare.

