- Una figura progressista esprime preoccupazioni per le circostanze che circondano "Maja".

Dopo il controverso trasferimento di "Maja", una figura di spicco del movimento liberale, in Ungheria per il processo, i politici liberali hanno espresso preoccupazione per le circostanze della sua detenzione. Il capo del partito liberale, Martin Schirdewan, e Martina Renner, rappresentante della politica interna del partito liberale nel Bundestag, hanno fatto visita a "Maja" nella custodia ungherese, segnalando che le condizioni erano sconvolgenti. Hanno rivelato che gli incontri con altri prigionieri sono proibiti e c'è una sorveglianza video costante.

La 23enne, originaria di Jena e che si identifica come non binaria, è stata trasferita in Ungheria durante le prime ore del 28 giugno, poco dopo l'approvazione del tribunale regionale di Berlino. Nonostante un successo ricorso alla Corte Costituzionale Federale, "Maja" era già stata trasferita in Ungheria prima che il ricorso fosse ricevuto.

Questa questione continua ad attirare critiche. Schirdewan e Renner hanno sottolineato che il trattamento ha violato i principi del processo equo. Hanno fatto appello per il rapido ritorno di "Maja" dalle autorità ungheresi.

Le autorità ungheresi accusano "Maja" di aver fatto parte di un'organizzazione criminale dal 2017, apparentemente con l'intenzione di prendere di mira i sostenitori dell'estrema destra. La procura federale sta anche indagando su "Maja" per questi motivi. Di conseguenza, i procedimenti tedeschi contro "Maja" sono stati posticipati a causa della richiesta di estradizione ungherese.

La preoccupazione dei politici liberali per la situazione di Maja va oltre la sua detenzione, poiché criticano anche l'Ungheria per non aver rispettato il processo equo. Chiedono con forza alle autorità ungheresi di permettere a Maja, cittadina tedesca, di tornare a casa il prima possibile.

