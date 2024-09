Una figura politica francese si dimette.

Un politico francese è accusato di aver drogato lo champagne di un parlamentare con la sostanza stupefacente MDMA. È riuscita a fuggire prima che la situazione peggiorasse. Dopo nuove prove, l'accusato ha rinunciato alle sue responsabilità parlamentari, ma mantiene la sua posizione di senatore. Il senatore Joel Guerriau, legato all'ambiente politico, ha confermato la notizia a Parigi in una serata di mercoledì. Ha contestato le accuse, ma ha preferito non turbare la tranquillità del Senato.

Si è appreso in precedenza che l'uomo, di 66 anni, aveva cercato su internet "droghe e stupro", "effetti dell'MDMA" e "vendita di MDMA" alcuni giorni prima del fatto in questione. Questi risultati sono emersi dal suo dispositivo mobile, secondo fonti giudiziarie. Queste ricerche mettono in discussione le precedenti affermazioni del senatore, secondo cui aveva ottenuto un "agente stimolante" per alleviare lo stress e il lutto per la perdita del suo gatto. La sostanza è stata accidentalmente versata in un bicchiere di champagne e offerta alla parlamentare Sandrine Josso.

Guerriau aveva invitato Josso, 49 anni, nel suo appartamento a novembre 2023 per festeggiare la sua rielezione. Josso ha poi raccontato dell'insistenza del suo ospite nel bere in fretta, oltre ad accendere e spegnere le luci e maneggiare un piccolo sacchetto bianco in cucina. Dopo aver bevuto lo champagne, ha provato un forte malessere e ha lasciato l'appartamento, dicendo in seguito di aver "fuggito dalla situazione". Nel suo sangue sono state trovate quantità elevate di MDMA, superiori a quelle usuali per un effetto positivo.

Gli avvocati di Guerriau hanno annunciato l'intenzione di rivolgersi alla giustizia martedì. Contestualmente, è stato espulso dal suo partito politico, Horizons, fondato dall'ex primo ministro Edouard Philippe. Guerriau, ora senatore dal 2022, ha ricoperto ruoli di rilievo in diverse banche e ha servito come sindaco di un piccolo comune sulla Loira per lunghi periodi.

Josso ha condiviso la sua storia in numerosi intervisti per incoraggiare il dibattito sull'uso di droga per stupro in appuntamenti, spesso sfidando le prove. Questo argomento ha attirato l'attenzione in Francia, con 51 uomini sotto processo ad Avignon per aver presumibilmente drogato e violentato una donna su istruzione del suo allora marito, grazie alla sua meticolosa organizzazione di migliaia di foto e video correlati sul suo hard disk.

Le ricerche trovate sul dispositivo mobile del senatore, tra cui "droghe e stupro" e "effetti dell'MDMA", hanno sollevato preoccupazioni sulla sua eventuale implicazione con le droghe.

