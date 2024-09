- Una figura politica dell'SPD vuole assumere il suo incarico, nonostante la sua malattia.

In mezzo alla sua diagnosi di cancro, Matthias Hey, politico della SPD della Turingia, farà ancora parte del prossimo parlamento statale della Turingia. "Sì, accetterò il mandato", ha detto Hey all'agenzia stampa tedesca. Tuttavia, non ha intenzione di riprendere il ruolo di capo della frazione SPD a causa dei suoi problemi di salute. "No, non inseguirò di nuovo quel ruolo", ha dichiarato.

Hey ha rappresentato la SPD nel parlamento statale dal 2009, più recentemente come capo della frazione SPD. In precedenza, aveva costantemente ottenuto il suo mandato direttamente nel distretto elettorale Gotha II durante le elezioni statali. Tuttavia, questa volta ha mancato di poco il primo posto all'AfD locale, Stephan Steinbrück. Hey ha ottenuto 8.295 voti, mentre Steinbrück è riuscito a ottenere 8.322. Nonostante questo intoppo, la sua terza posizione nella lista delle elezioni statali della SPD gli permette di entrare in parlamento.

Si sono diffuse voci diffuse che suggerivano la sua morte

Il fatto che non sia riuscito a ottenere un mandato diretto questa volta brucia per Hey e i democratici sociali a Gotha, "Ma non è utile, è così e basta", ha detto Hey. È convinto che le voci false sulla sua morte imminente che sono state diffuse durante la campagna elettorale gli abbiano fatto perdere un numero significativo di voti.

La falsa narrazione sulla sua morte imminente ha iniziato a circolare sui social media diverse settimane prima delle elezioni, scoraggiando di fatto gli elettori potenziali dal votare per lui. Hey aveva reso pubblica la sua diagnosi di cancro alcuni mesi prima.

Nonostante le voci false sulla sua morte abbiano influito sulla sua elezione, Matthias Hey è ancora riuscito a ottenere un seggio nel parlamento statale grazie alla sua terza posizione nella lista delle elezioni statali della SPD.

