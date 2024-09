Una figura politica dell'AfD ha tentato di entrare segretamente nell'establishment del BSW sotto il travestimento di una parrucca.

L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) è molto selettiva nell'accettare nuovi membri, richiedendo un colloquio personale ai candidati. In un'occasione, un funzionario non identificato dell'AfD ha tentato di infiltrarsi, travestito con un nome falso e una parrucca.

Olaf Kappelt dell'AfD si è presentato come "Hans" al coordinatore della Sassonia e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore di BSW, Sabine Zimmermann, durante un incontro, secondo i resoconti di ZDF. Kappelt ha addirittura offerto a Zimmermann una bottiglia di vino bianco. Durante la loro chiacchierata, ha affermato di non essere un membro del partito, il che era falso. Kappelt ha confessato a ZDF di essere ancora un membro dell'AfD, avendo sido il loro candidato principale a Bremen per le elezioni federali del 2021.

Tuttavia, l'incontro di Zimmermann è stato filmato per un documentario di ZDF. Un astuto sostenitore ha riconosciuto Kappelt in un gruppo di chat, utilizzando il suo caratteristico spazio tra i denti come prova.

Zimmermann sottolinea l'importanza della verifica

"Questo evidenzia l'importanza di verificare le persone con cui lavoriamo", ha dichiarato Zimmermann a ZDF. BSW è meticolosa nel suo processo di ammissione per evitare che diventi un rifugio per ex membri dell'AfD, estremisti di destra o teorici della cospirazione. Il partito ha attualmente meno di 1.000 membri.

Kappelt non ha spiegato le sue intenzioni dopo essere stato smascherato. In risposta, la co-presidente dell'AfD Alice Weidel ha dichiarato a ZDF di non essere a conoscenza dell'incidente. "Non utilizziamo quelle tecniche 'Stasi di Correctiv'", ha detto Weidel.

Secondo la piattaforma di indagine Correctiv, numerosi individui ritenuti membri dell'AfD hanno tentato di registrarsi come sostenitori del BSW di recente. Almeno 25 individui con legami con l'ala destra estremista sciolta, nonché ex funzionari e detentori di cariche del partito, si sono apparentemente iscritti. "I sostenitori si impegnano attivamente con il partito, partecipano agli incontri, pianificano azioni e aiutano principalmente durante le campagne elettorali", ha spiegato un portavoce del BSW a Correctiv. Anche se partecipano alle attività, non hanno gli stessi diritti dei membri a pieno titolo.

