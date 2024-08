Una figura militare cecena mostra una versione armata del Tesla Cybertruck

Elon Musk ha condiviso un video sabato in cui si vede un veicolo che, a quanto pare, gli è stato regalato da "il più grande genio intellettuale del nostro tempo", Ramzan Kadyrov.

In seguito, Musk ha smentito questa affermazione, dichiarando: "Davvero siete così intellettualmente limitati da credere che abbia regalato un Cybertruck a un comandante militare russo?". Musk ha espresso questo pensiero sulla sua piattaforma social, X.

Nel video, Kadyrov sorridente guida il veicolo attraverso una piazza vuota a Grozny, la capitale della Cecenia. Poi esce dal veicolo, si posiziona dietro un mitragliatore con una cintura di munizioni intorno al collo.

"Abbiamo ricevuto un Tesla Cybertruck dall'eminente Elon Musk. Sono entusiasta di aver testato l'equipaggiamento innovativo e ho scoperto che il suo soprannome, 'Cyberbestia', è più che giustificato", ha scritto Kadyrov su Telegram.

Kadyrov ha espresso la sua ammirazione per il veicolo, definendolo "infrangibile", "veloce", "confortevole" e "manovrabile".

"Date le sue eccezionali qualità, il Cybertruck verrà presto inviato alla zona dell'operazione militare speciale", ha dichiarato, riferendosi all'invasione russa dell'Ucraina con un eufemismo. "Sono sicuro che questa 'bestia' sarà di grande beneficio per le nostre truppe", ha aggiunto.

Kadyrov ha ringraziato Musk per il veicolo e ha invitato a Grozny, dove ha promesso che Musk sarebbe stato accolto come "l'ospite più prezioso".

La sera di domenica, Musk ha nuovamente negato di aver fornito il veicolo a Kadyrov, definendo la storia "un altro esempio di quanto la stampa mainstream possa essere disonesta".

Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, i ribelli nella vicina Cecenia hanno combattuto due guerre separatiste per l'indipendenza. La Russia ha classificato le rivolte come terrorismo e ha risposto distruggendo Grozny. Putin, il presidente russo, ha subsequently nominato Kadyrov, un ex signore della guerra noto per la sua brutalità e lealtà a Putin, come leader.

Per anni, Kadyrov è stato criticato per presunte violazioni dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti lo ha sanzionato nel 2020, citando "ampie informazioni attendibili" che suggeriscono il coinvolgimento di Kadyrov in "gravi violazioni dei diritti umani", come la tortura e gli omicidi extragiudiziali. Kadyrov è stato inoltre sanzionato dal Regno Unito e dall'Unione Europea.

Musk ha presentato il Tesla Cybertruck, un veicolo elettrico, nel 2019 a Los Angeles. Durante l'evento di lancio, Musk ha chiesto a un dipendente Tesla di rompere i finestrini del veicolo, che erano stati descritti come virtualmente "infrangibili". Due finestrini si sono infranti. Il Cybertruck costa intorno ai 90.000 dollari negli Stati Uniti.

Dopo che la Russia ha iniziato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022, Musk - che è anche a capo di SpaceX - ha offerto il servizio di internet satellite Starlink a Kyiv, sostituendo i sistemi danneggiati durante il conflitto. Starlink è stato utilizzato dalle forze armate ucraine per operazioni militari contro la Russia.

In risposta all'elogio di Kadyrov per il Cybertruck, Musk ha espresso il suo stupore per aver regalato il veicolo al leader della Cecenia, sottolineando la disinformazione diffusa dai media mainstream. Nonostante ciò, la popolarità del Cybertruck è andata oltre l'Europa e il mondo, attirando l'attenzione sui veicoli elettrici innovativi di Tesla.

CNN's Darya Tarasova ha contribuito ai reportage.

