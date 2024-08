- Una figura del Centro Islamico che ha precedentemente guidato la società è stata esclusa

Dopo un divieto di cinque settimane del Centro Islamico di Amburgo (IZH), considerato estremista, il suo precedente leader ora deve affrontare l'espulsione. Questo settimana, il dipartimento dell'Interno di Amburgo ha emesso un ordine di espulsione a Mohammad Hadi Mofatteh, 57 anni, come riferito da un portavoce del dipartimento. L'ordine gli impone di lasciare la Germania entro due settimane, altrimenti rischia di essere espulso a proprie spese e rimpatriato. Tale scadenza cade il 11 settembre 2024. Inoltre, gli è vietato tornare o risiedere in Germania, e qualsiasi violazione potrebbe comportare una pena detentiva di tre anni. La radio locale NDR 90.3 ha riferito questa notizia in anticipo.

Mohammad Hadi Mofatteh ha servito come leader dell'IZH dal verano del 2018. Secondo l'Ufficio di Protezione della Costituzione dello Stato di Amburgo, ha rappresentato il leader supremo dell'Iran Ali Khamenei in Germania fino a poco tempo fa.

La ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha dichiarato il divieto dell'IZH il 24 luglio, definendolo "uno strumento di propaganda iraniana significativa in Europa". Da allora, sono state effettuate perquisizioni nazionali per sequestrare i beni e le strutture dell'IZH e delle sue cinque organizzazioni affiliate. Da allora, la Moschea Blu è stata anche posta sotto il controllo federale.

