- Una festa di lusso per tutta la sua squadra.

La superstar Taylor Swift (34) fa ritorno a Londra allo stadio di Wembley per concludere il suo attuale tour europeo con ulteriori concerti. La partenza per gli ultimi cinque spettacoli del suo "The Eras Tour" in Europa è prevista per giovedì 15 agosto. Il 20 agosto è il momento di dire addio alla superstar, che poi attraverserà l'oceano. Dopo una breve pausa, Swift e la sua squadra si esibiranno in nove concerti aggiuntivi nelle città canadese di Toronto e Vancouver a partire dal 14 novembre.

Swift avrebbe potuto godersi una pausa unica con la sua crew di circa 200 membri prima dei concerti di Londra, a seguito della cancellazione degli spettacoli di Vienna a causa di un allarme terrorismo acuto. Secondo il tabloid britannico "The Sun", Swift ha organizzato una sontuosa festa di ringraziamento al club di lusso privato "Annabel's Mayfair" nella capitale britannica martedì sera, festeggiando con la sua squadra fino alle 3 del mattino. Nell'atmosfera lussuosa, gli ospiti potevano servirsi liberamente al bar, e sei autobus erano stati messi a disposizione per riaccompagnare gli ospiti nei loro hotel in città.

Una fonte ha riferito a "The Sun": "Taylor è una delle pop star più generose in circolazione, e ha organizzato questa festa per ringraziare la sua squadra per il loro duro lavoro." Swift stessa è apparsa in un look blazer e rock ispirato alla fashion icon Vivienne Westwood (1941-2022). Si dice che il club fosse molto frequentato e che sia stata una "gran notte". Dopo la cancellazione degli spettacoli di Vienna, Swift voleva ricambiare il favore con la sua squadra, aggiunge l'insider: "È stato un momento difficile per tutti, e voleva risollevare il morale."

