- Una fessura lunga quattro chilometri annuncia un nuovo focolaio vulcanico in Islanda.

Inizialmente, il terreno tremò sotto la superficie, alla fine si aprì su una distanza considerevole di diversi chilometri, come se si stesse slacciando un indumento: l'Islanda ha assistito a un'altra esplosione vulcanica mozzafiato, che rappresenta il sesto episodio del genere negli ultimi nove mesi. Simile a quanto accaduto a fine maggio, la lava incandescente ha iniziato a salire verso la superficie da una penisola vicina a Reykjavik, uscendo da una crepa stimata di circa 3,9 chilometri. Il caos è stato interrotto da numerosi terremoti, tra cui uno di magnitudo 4,0, avvertito nella regione della capitale circostante.

Il corrispondente della radio RÚV ha riferito della "crepa a zip" sulla penisola di Reykjanes, situata nel settore sud-ovest dell'Islanda nell'Atlantico del Nord. L'Icelandic Meteorological Department ha stimato che una nube di gas caldo si è alzata fino a circa un chilometro nel cielo notturno. Le immagini in diretta della RÚV hanno mostrato una rete di flussi sinuosi di lava incandescente, illuminati da una luce arancione, che attraversavano la roccia vulcanica consolidata dalle precedenti eruzioni, proiettando un'ombra notturna. Dopo l'alba, si è potuta osservare una colonna di fumo opaco sulla regione vulcanica.

L'eruzione era stata prevista

Le settimane precedenti avevano visto ripetuti avvertimenti dal dipartimento meteorologico di un'eruzione imminente. Questa regione aveva sperimentato frequenti terremoti mentre la roccia fusa si accumulava sotto la superficie terrestre, con un'accumulazione molto più grande di quella registrata durante l'eruzione di maggio.

Le eruzioni sulla penisola di Reykjanes non dovrebbero essere paragonate a quelle che si vedono tipicamente emergere dalle classiche vette vulcaniche. Invece, la lava fuoriesce da una lunga fessura tettonica, quindi questo tipo di eruzione è anche nota come eruzione a fessura. A differenza dei vulcani convenzionali, questo tipo di evento non produce una grande nube di cenere, ad esempio come l'eruzione del vulcano glaciale Eyjafjallajökull nel 2010, che aveva sospeso il traffico aereo internazionale per diversi giorni a causa di una colossale nube di cenere.

Data la frequente monitoraggio di queste eruzioni ricorrenti, l'Islanda è generalmente ben preparata per gestire questi eventi. Il villaggio costiero di Grindavík, situato circa 40 chilometri a sud-ovest di Reykjavik e che è stato colpito da eruzioni precedenti, è stato evacuato dei suoi originali 4.000 residenti, con molti che si sono trasferiti nella regione della capitale. Tuttavia, questa volta, secondo i registri ufficiali, solo un piccolo numero di case nella popolazione era occupato al momento dell'evacuazione.

Buone notizie per Grindavík

Incredibilmente, Grindavík sembra essere stata risparmiata da un'altra ondata di masse laviche. Se la situazione attuale dovesse rimanere invariata, non ci sarà lava che minaccerà il villaggio, ha informato il geofisico Magnús Tumi Guðmundsson alla RÚV dopo aver condotto un'indagine aerea della zona. "A mio parere, possiamo considerarlo una buona notizia", ha dichiarato. Il capo della polizia regionale, Úlfar Lúðvíksson, si è riferito alla posizione dell'eruzione come fortunata.

although experts maintained caution, given the unpredictable nature of such events, they expressed optimism regarding the infrastructure within the region and Iceland's district heating and electrical supply. The head of civil defense, Víðir Reynisson, highlighted the main area of concern as a cold water pipeline, which had remained protected and resilient during previous eruptions.

L'aeroporto internazionale di Keflavik non è stato interessato dall'attività vulcanica, come ha riferito l'operatore dell'aeroporto, Isavia. La popolare piscina geotermica, la Laguna Blu, era prevista per rimanere chiusa il venerdì, secondo l'operatore della piscina.

Sesta eruzione in nove mesi

Come per le eruzioni precedenti, gli esperti non sono stati in grado di stimare la durata di quella attuale. Molte delle precedenti sono svanite in pochi giorni, ma alcuni ricercatori credono che la serie di eruzioni in corso potrebbe continuare per decenni.

Le eruzioni tettoniche a fessura sulla penisola possono essere fatte risalire a diversi sistemi vulcanici con camere magmatiche sotterranee. Dopo quasi 800 anni senza un evento del genere, il primo è avvenuto a marzo 2021. Da allora, la lava è salita ripetutamente in superficie, uscendo da lunghe e strette fessure. Questa regione ha assistito a sei eruzioni vulcaniche nella zona scarsamente popolata dal dicembre 2023.

